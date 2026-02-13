  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Canan Karatay tek cümleyle uyardı: Sadesi gerçek şifa! Her kahvenin aynı olmadığını da... Savunma devinde deprem! Savaş uçağı projesinde casusluk şüphesi patlak verdi Annelerimizin eli değmiş gibi... Asla kesilmeyen denenmiş tarif! Lezzet deposu tarhana çorbası tarifi Adı akılalmaz bir olaya karışmıştı! AK Partili belediye başkanı hakkında ihraç talebi Akıl sağlığı yerinde değil demişlerdi... Mahkeme kararını verdi... Son 30 yılın en büyük keşfi! Herkes şokta: 55 milyon tonluk petrol bulundu Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi: Hasankeyf'te yeni dönem... Damar tıkanıklığını durduruyor... Kolesterolü tarihe gömecek şifa kaynağı bu! Sizi güne hazırlayan en iyi yöntem: Sabahları 2 bardak su içerseniz ne olur?
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Adı akılalmaz bir olaya karışmıştı! AK Partili belediye başkanı hakkında ihraç talebi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adı akılalmaz bir olaya karışmıştı! AK Partili belediye başkanı hakkında ihraç talebi

AK Parti, adı yasak aşk skandalına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ihraç talebiyle disipline sevk etti.

1
#1
Foto - Adı akılalmaz bir olaya karışmıştı! AK Partili belediye başkanı hakkında ihraç talebi

Sakarya Adapazarı Belediyesi'nde başkan ile özel kalem müdür arasındaki "yasak aşk" iddiası gündem oturmuştu.

#2
Foto - Adı akılalmaz bir olaya karışmıştı! AK Partili belediye başkanı hakkında ihraç talebi

İddiaların ardından AK Parti harekete geçti. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

#3
Foto - Adı akılalmaz bir olaya karışmıştı! AK Partili belediye başkanı hakkında ihraç talebi

Özel Kalem Müdürü E.S'nin kızı, hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, Kamu Başdenetçisi ve eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın Sakarya’da vatandaşlarla yaptığı toplantıda yaptıı konuşmada kürsüden annesinin telefonunda belediye başkanıyla yapılan özel yazışmaları gördüğünü öne sürerek konuyu gündeme taşımıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Demekki her partide oluyormuş..

Neco

Buradaki konu bumu.chp de küçük kıza taciz var.ama CHP arkasında duruyor dik dur diyor başkana.yani sapikliga sahip çıkıyor.diger tarafta pedofili yok.zina var ve ak parti bunun için ihraç ediyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!
Siyaset

Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daha geniş ittifak çağrısına ilk cevap geldi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğl..
Akın Gürlek’i "doğramakla" tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret
Gündem

Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ağza alınmayacak küfürler yağdıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Se..
Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet
Dünya

Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet

Almanya’da düzenlenen ve sadece devlet başkanları, diplomatlar ve güvenlik uzmanlarının davet edildiği 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir..
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz
Dünya

ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz

ABD’deki cezaevlerine girdikten sonra İslam’ı seçerek Müslüman olan mahkumların sayısı hızla artarken, mahkumlar vakit namazlarını de cemaat..
LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!
Aktüel

LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!

Kanada'nın devlet kanallarında pazarladığı LGBT dayatması sapkınlığı, okul basıp çocuk avlayan bir satanist canavar yetiştirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23