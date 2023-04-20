Apo'cu terörist Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu düşkünlüğü! Tek umudu Bay Kemal

Paylaşıma diğer cumhurbaşkanı adayları olan Sinan Oğan ve Muharrem İnce'den de sert tepki geldi. Demirtaş'a cevap veren Oğan, "Selahattin senin kafan matematikteki bir tek 'bölme' işlemine çalışır. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak, bize bulaşma! Unutma, matematikte 'çarpma' işlemi de var" sözüyle gündem oldu.