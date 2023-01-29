Ankara'da barajların doluluk oranı havadan görüntülendi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Barajlar Bilgi Sisteminde yer alan Ankara Baraj Doluluk Oranları verilerine göre, Ankara'nın 28 Ocak 2022 tarihinde barajlarda bulunan su miktarı 313 milyon 817 bin metreküpten, 108 milyon 420 bin metreküp artış ile 422 milyon 237 bine yükseldi. Aynı verilere göre 2022 yılındaki 122 milyon 4 bin metreküp olan aktif kullanılabilir su miktarı ise 110 milyon 880 bin metreküp ile artış gösterirken, barajlara gelen su miktarı da geçen seneye göre yüzde 75 oranında azalarak 266 bin 505 metreküp olarak kaydedildi.