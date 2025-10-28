Andre Onana'dan çok konuşulacak hakem sözleri!

Onana, kendisi için önemli olanın takım için en iyisini yapmaya çalışmak olduğunu belirterek, "Benim için çoğu zaman önemli olan takım için en iyisini yapmaya çalışmaktır. Eğer oyun kurmam gerekiyorsa, önce analiz ederim. Rakip baskı yapıyor mu, kanat oyuncusuyla mı baskı yapıyor, santrforla mı baskı yapıyor, yoksa stoperleri mi öne çıkıyor? Bunlar, top ayağımdayken görmem gereken şeyler. Rakibin nasıl hareket ettiğini takip ederim ve seçeneklere bakıp kararımı veririm. Tabii, Pep Guardiola'dan böyle bir yorum duymak her zaman çok güzel. Futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri. Ama her zaman söylediğim gibi, oyun kurulumunda çoğu zaman bana seçenekleri sunan, takım arkadaşlarım oluyor. Eğer bana yardımcı olurlarsa, yapılanlar çok daha iyi görünür." değerlendirmesinde bulundu.