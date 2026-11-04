Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay'la ilgili flaş karar: İhlal sayıldı
Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Bütün aşılara karşıyım" sözleri sonrası meslekten men edilme kararını ihlal saydı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Bütün aşılara karşıyım" sözleri sonrası meslekten men edilme kararını ihlal saydı.
Katıldığı bir televizyon programında, "Bütün aşılara karşıyım." diyerek aşılarla ilgili birtakım iddialar öne süren Canan Karatay hakkında, bu açıklamaları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.
İstanbul Tabip Odası, Karatay'ın bir ay meslekten men edilmesine karar vermişti. Karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.
Karatay, cezanın iptali için dava açtı. Ancak idare mahkemeleri başvurusunu reddetti. Ünlü doktor bunun üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak, bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, Karatay'ın başvurusunu gündeme alarak görüştü. İlgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu değerlendirdi. Mahkeme, tıbbi açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığı sonucuna vardı. AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23