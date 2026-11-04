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Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay'la ilgili flaş karar: İhlal sayıldı

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Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay'la ilgili flaş karar: İhlal sayıldı

Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Bütün aşılara karşıyım" sözleri sonrası meslekten men edilme kararını ihlal saydı.

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Foto - Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay'la ilgili flaş karar: İhlal sayıldı

Katıldığı bir televizyon programında, "Bütün aşılara karşıyım." diyerek aşılarla ilgili birtakım iddialar öne süren Canan Karatay hakkında, bu açıklamaları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

#2
Foto - Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay'la ilgili flaş karar: İhlal sayıldı

İstanbul Tabip Odası, Karatay'ın bir ay meslekten men edilmesine karar vermişti. Karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.

#3
Foto - Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay'la ilgili flaş karar: İhlal sayıldı

Karatay, cezanın iptali için dava açtı. Ancak idare mahkemeleri başvurusunu reddetti. Ünlü doktor bunun üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak, bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, Karatay'ın başvurusunu gündeme alarak görüştü. İlgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Foto - Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay'la ilgili flaş karar: İhlal sayıldı

Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu değerlendirdi. Mahkeme, tıbbi açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığı sonucuna vardı. AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

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Yorumlar

ata

bu ifade sadece karşı olduğunu söylüyor. yaptırmayın demiyor.... basit hukuk.... ancak bazı aşılara karşıyım deseydi veya yabancı aşılara güvenilmez deseydi... iyiydi... türkler, müslümanlar aşıyı bulmştur..... değerli bir buluştur....

ata

bir de aşının işe yarama mantığını yılanın zehirinden, atta oluşan antikordan ve bunu insanda panzehir olarak kullanmaktan çıkarmamız lazım... bi şeyler bi şeylere yarıyor....
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