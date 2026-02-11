  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tavsiye ediliyor... Zeytinyağı–limon karışımı gerçekten işe yarıyor mu? Türk savunma devinden bir ilk: ABD’yi yeni teknoloji ile tanıştıracak Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor 102 kiloluk dev balık kıyıya vurdu! Görenler hayrete düştü Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış! Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar.... Kampanyanın detayları belli oldu: AJet’ten Ramazan indirimi Peki listede Türkiye var mı? Dünyanın en zeki 30 şehri açıklandı Peki esas suçlu kim? Sergen Yalçın'lı Beşiktaş 20 maçın 11'inde kayıp yaşadı Devlet Bahçeli’yi kahreden gelişme: Maalesef kül oldu
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, 74 yaşındaki Ünzile Mangaz'ın ölüm sonrası evde kalan iki kız kardeşten Sema Güler, bir deri bir kemik kalmış halde bulundu.

#1
Foto - Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde yaşanan insanlık dramı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ele alınan olayda, 74 yaşındaki Ünzile Mangaz'ın iki kızıyla birlikte yaşadığı evde korkunç koşullar olduğu iddia edildi. Yapılan araştırmada Ünzile Mangaz'ın geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği belirlendi.

#2
Foto - Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış!

"BİZİ KURTARIN, YATAĞA BAĞIMLI KIZIMI DÖVÜYOR" ÇIĞLIKLARI Yaklaşık beş yıldır aynı binada yaşayan komşular, Ünzile Mangaz hayattayken sık sık yardım çığlıkları duyduklarını anlattı. Komşuların iddiasına göre yaşlı kadın, büyük kızının hasta ve yatağa bağımlı olan kardeşine şiddet uyguladığını söyleyerek defalarca "Bizi kurtarın, kızımı dövüyor" diye bağırdı. Mangaz'ın ölümünden sonra evden gelen seslerin tamamen kesildiği ifade edildi.

#3
Foto - Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış!

ANNE BAKIMSIZLIK NEDENİYLE VEFAT ETTİ Mahalle sakinleri, Ünzile Mangaz'ın ölümünün ardından eve polis ekiplerinin geldiğini, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini aktardı. Komşular, yaşlı kadının uzun süredir bakımsız kaldığını ve yeterli beslenemediğini, ölümünde bu durumun etkili olduğunu öne sürdü.

#4
Foto - Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış!

GENÇ KADIN BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ Eve giren bazı komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını söyledi. İsminin Sema olduğu belirlenen genç kadın ise bir deri bir kemik halde kalmış şekilde bulundu.

#5
Foto - Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış!

Çıplak halde oturuyor Aşırı zayıf olduğu belirtilen Sema Güler isimli genç kadının sadece ekmek içiyle beslendiği ortaya çıktı. Odasında ise yatak niyetine demirden bir somya vardı.

#6
Foto - Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış!

SUÇLANAN KIZ KARDEŞ İDDİALARI REDDETTİ Annenin ölümü ve kardeşinin ağır durumda bulunmasının ardından gözler Suna Güler'e çevrildi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Suna Hanım, iddiaları reddetti. Muhabire sert tepki gösteren Suna Hanım, "Seni ilgilendirmez" ve "Kız kardeşim senden daha iyi durumda" diyerek açıklama yapmayı reddetti.

#7
Foto - Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış!

Suna Güler'in de akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Eve torbalarla ekmek getiren Suna Güler, bunlarla beslendiklerini belirtti. Eve gelen ekiplere açlıktan bir deri bir kemik kalan kardeşini vermemekte direnen Suna, güçlükle ikna edildi. Ekipler abla Suna Güler'i de korumaya aldı. / kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?
Medya

İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Keçiören Belediyesinden istifa eden Mesut Özarslan'a yönelik küfür ve hakaret içerikli mesajları tartışma k..
Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında yürütülen soruşturmada bir yeni detay ortaya çıktı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un, avuka..
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!
Gündem

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!

Kendisi de Kürt kökenli olan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik "Kürt ..
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
Gündem

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
Sözcü yazarı asli kusurlu bulundu! Hapis cezası verildi
Gündem

Sözcü yazarı asli kusurlu bulundu! Hapis cezası verildi

Sözcü’de köşe yazıları yayınlanan sunucu Vahe Kılıçarslan’ın karıştığı trafik kazasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Afyonkarahi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23