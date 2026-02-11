Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı dehşet evi: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, 74 yaşındaki Ünzile Mangaz'ın ölüm sonrası evde kalan iki kız kardeşten Sema Güler, bir deri bir kemik kalmış halde bulundu.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde yaşanan insanlık dramı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ele alınan olayda, 74 yaşındaki Ünzile Mangaz'ın iki kızıyla birlikte yaşadığı evde korkunç koşullar olduğu iddia edildi. Yapılan araştırmada Ünzile Mangaz'ın geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği belirlendi.
"BİZİ KURTARIN, YATAĞA BAĞIMLI KIZIMI DÖVÜYOR" ÇIĞLIKLARI Yaklaşık beş yıldır aynı binada yaşayan komşular, Ünzile Mangaz hayattayken sık sık yardım çığlıkları duyduklarını anlattı. Komşuların iddiasına göre yaşlı kadın, büyük kızının hasta ve yatağa bağımlı olan kardeşine şiddet uyguladığını söyleyerek defalarca "Bizi kurtarın, kızımı dövüyor" diye bağırdı. Mangaz'ın ölümünden sonra evden gelen seslerin tamamen kesildiği ifade edildi.
ANNE BAKIMSIZLIK NEDENİYLE VEFAT ETTİ Mahalle sakinleri, Ünzile Mangaz'ın ölümünün ardından eve polis ekiplerinin geldiğini, cenazenin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini aktardı. Komşular, yaşlı kadının uzun süredir bakımsız kaldığını ve yeterli beslenemediğini, ölümünde bu durumun etkili olduğunu öne sürdü.
GENÇ KADIN BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ Eve giren bazı komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını söyledi. İsminin Sema olduğu belirlenen genç kadın ise bir deri bir kemik halde kalmış şekilde bulundu.
Çıplak halde oturuyor Aşırı zayıf olduğu belirtilen Sema Güler isimli genç kadının sadece ekmek içiyle beslendiği ortaya çıktı. Odasında ise yatak niyetine demirden bir somya vardı.
SUÇLANAN KIZ KARDEŞ İDDİALARI REDDETTİ Annenin ölümü ve kardeşinin ağır durumda bulunmasının ardından gözler Suna Güler'e çevrildi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Suna Hanım, iddiaları reddetti. Muhabire sert tepki gösteren Suna Hanım, "Seni ilgilendirmez" ve "Kız kardeşim senden daha iyi durumda" diyerek açıklama yapmayı reddetti.
Suna Güler'in de akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Eve torbalarla ekmek getiren Suna Güler, bunlarla beslendiklerini belirtti. Eve gelen ekiplere açlıktan bir deri bir kemik kalan kardeşini vermemekte direnen Suna, güçlükle ikna edildi. Ekipler abla Suna Güler'i de korumaya aldı. / kaynak: internethaber
