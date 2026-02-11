Türk savunma devinden bir ilk: ABD’yi yeni teknoloji ile tanıştıracak

Kısa süre önce ABD’de gerçekleştirilen ve dünyanın en önemli hafif silah etkinliği olan SHOT Show ve ABD’deki yatırımlarına ilişkin soruları yanıtlayan Aral, şunları kaydetti: "SHOT Show, hafif silah sektörünün en büyük fuarı. Bu sene Prime Radian modelimizin, 10 yeni optikten oluşan CANiK optik ailesinin ve yeni CANiK markalı susturucularımızın lansmanını yaptık. Bizim için çok iyi geçti, önemli satışlar gerçekleştirdik. ABD’deki yatırımımız, Florida’daki tesisimizde geçen yıl yaklaşık 65 bin hafif silah ürettik. Bu sene bütçelediğimiz rakam 95 ile 100 bin arasında. İnşallah mart sonuna kadar üçüncü vardiyamızı da tamamlamış olacağız. Bu, Faz 1 yatırımının maksimum kapasiteye ulaşması demek. Bu sene hedefimiz otomasyon ve robotlaşma. ABD’deki maliyetleri kompanse etmenin yolu bu. Ayrıca bu sene 30x113mm topumuzu General Dynamics ile beraber demolarını gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak. Amerika'da ya 'chain gun' (zincir tahrikli) ya da 'gatling' (döner namlulu) silahlar var. Bizim 'tamburalı top' dediğimiz Avrupa'ya özgü topun teknolojisi Amerika'da yok. Bunu ABD'ye getiren ilk firma olacağız.”