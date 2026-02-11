Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor
Çocukların bu kış sezonunda öksürük krizleri başladı... Ve bunun için doğal yöntemlere başvurmakta da yarar var.
Çocuklarda inatçı ve kuru öksürük hem çocuk hem de ebeveyn için oldukça yorucu olabiliyor. Özellikle gece artan öksürükleri hafifletmek ve boğazı yumuşatmak için evde hazırlayabileceğiniz doğal ve etkili birkaç tarif bulunmaktadır. İşte çocuklarda inatçı öksürüğü kesen doğal karışımlar…
Çocuklarda görülen kuru öksürük, hem fiziksel yorgunluğa hem de yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Akşam'a göre; uzmanlar tıbbi tedavinin yanı sıra, boğaz tahrişini azaltacak doğal desteklerin önemine dikkat çekiyor. Peki, çocuklarda kuru öksürüğe ne iyi gelir?
Siyah turpun özünden zencefilin şifasına kadar, çocukların bağışıklığını desteklerken öksürüğü hafifletecek ev yapımı şurup tariflerini sizler için derledik. Ancak dikkat! Bal içeren bu karışımları uygulamadan önce yaş sınırına dikkat etmek hayati önem taşıyor.
Bal, boğazı kaplayarak tahrişi azaltır; karabiber ise dolaşımı hızlandırıp balgamın sökülmesine yardımcı olabilir. Malzemeler: 1 yemek kaşığı süzme bal, 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber.
Hazırlanışı: Bal ve karabiberi küçük bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Uygulama: Çocuğunuza sabah ve akşam birer çay kaşığı verebilirsiniz.
Zencefil doğal bir anti-inflamatuardır, limon ise C vitamini desteği sağlar. Malzemeler: 1 parça taze zencefil (rendelenmiş), yarım limonun suyu, 1 yemek kaşığı bal.
Hazırlanışı: Rendelenmiş zencefili biraz sıcak suda 5 dakika demleyin. Süzdükten sonra ılımasını bekleyin ve içine limon suyu ile balı ekleyin.
Uygulama: Gün içinde birkaç kez ılık olarak içirebilirsiniz. SİYAH TURP VE BAL MUCİZESİ Bu yöntem, geleneksel olarak en bilinen doğal öksürük şuruplarından biridir. Malzemeler: 1 adet orta boy siyah turp, 2-3 yemek kaşığı bal.
Hazırlanışı: Turp yıkanır, üst kısmı kapak gibi kesilir ve içi bir kaşık yardımıyla oyulur (alt kısmını tamamen delmemeye dikkat edin, sadece küçük bir iğne deliği açın). Turpu bir bardağın üzerine yerleştirin ve içine balı doldurun.
Uygulama: Bir gece boyunca bekletin. Sabaha turpun öz suyuyla karışıp bardağa süzülen "doğal şurubu" sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı verebilirsiniz. Doktor Onayı: Öksürük 3 haftadan uzun sürüyorsa, yüksek ateş veya nefes darlığı eşlik ediyorsa mutlaka bir pediatriste danışmalısınız.
