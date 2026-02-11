  • İSTANBUL
Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor

Çocukların bu kış sezonunda öksürük krizleri başladı... Ve bunun için doğal yöntemlere başvurmakta da yarar var.

#1
Foto - Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor

Çocuklarda inatçı ve kuru öksürük hem çocuk hem de ebeveyn için oldukça yorucu olabiliyor. Özellikle gece artan öksürükleri hafifletmek ve boğazı yumuşatmak için evde hazırlayabileceğiniz doğal ve etkili birkaç tarif bulunmaktadır. İşte çocuklarda inatçı öksürüğü kesen doğal karışımlar…

#2
Foto - Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor

Çocuklarda görülen kuru öksürük, hem fiziksel yorgunluğa hem de yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Akşam'a göre; uzmanlar tıbbi tedavinin yanı sıra, boğaz tahrişini azaltacak doğal desteklerin önemine dikkat çekiyor. Peki, çocuklarda kuru öksürüğe ne iyi gelir?

#3
Foto - Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor

Siyah turpun özünden zencefilin şifasına kadar, çocukların bağışıklığını desteklerken öksürüğü hafifletecek ev yapımı şurup tariflerini sizler için derledik. Ancak dikkat! Bal içeren bu karışımları uygulamadan önce yaş sınırına dikkat etmek hayati önem taşıyor.

#4
Foto - Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor

Bal, boğazı kaplayarak tahrişi azaltır; karabiber ise dolaşımı hızlandırıp balgamın sökülmesine yardımcı olabilir. Malzemeler: 1 yemek kaşığı süzme bal, 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber.

#5
Foto - Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor

Hazırlanışı: Bal ve karabiberi küçük bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Uygulama: Çocuğunuza sabah ve akşam birer çay kaşığı verebilirsiniz.

#6
Foto - Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor

Zencefil doğal bir anti-inflamatuardır, limon ise C vitamini desteği sağlar. Malzemeler: 1 parça taze zencefil (rendelenmiş), yarım limonun suyu, 1 yemek kaşığı bal.

#7
Foto - Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor

Hazırlanışı: Rendelenmiş zencefili biraz sıcak suda 5 dakika demleyin. Süzdükten sonra ılımasını bekleyin ve içine limon suyu ile balı ekleyin.

#8
Foto - Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor

Uygulama: Gün içinde birkaç kez ılık olarak içirebilirsiniz. SİYAH TURP VE BAL MUCİZESİ Bu yöntem, geleneksel olarak en bilinen doğal öksürük şuruplarından biridir. Malzemeler: 1 adet orta boy siyah turp, 2-3 yemek kaşığı bal.

#9
Foto - Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor

Hazırlanışı: Turp yıkanır, üst kısmı kapak gibi kesilir ve içi bir kaşık yardımıyla oyulur (alt kısmını tamamen delmemeye dikkat edin, sadece küçük bir iğne deliği açın). Turpu bir bardağın üzerine yerleştirin ve içine balı doldurun.

#10
Foto - Geceleri ebeveynlerin kurtarıcısı oldu! Çocuklarda gece öksürüğünü bıçak gibi kesiyor

Uygulama: Bir gece boyunca bekletin. Sabaha turpun öz suyuyla karışıp bardağa süzülen "doğal şurubu" sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı verebilirsiniz. Doktor Onayı: Öksürük 3 haftadan uzun sürüyorsa, yüksek ateş veya nefes darlığı eşlik ediyorsa mutlaka bir pediatriste danışmalısınız.

