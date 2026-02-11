  • İSTANBUL
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Çikolata konusunda farklı görüşler masaya gelse de her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz.

#1
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Bitter çikolata uzmanların sıklıkla tavsiye ettiği çikolata çeşididir. Bitter çikolata flavonoid ve polifenol içerdiği için güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

#2
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Düzenli ve kontrollü bitter çikolata zamanla damar sertliğini de önler. Peki bitter çikolata neden önemlidir?

#3
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Bitter çikolatayı diğer türlerden ayıran en önemli özellik, yüksek kakao oranıdır. Kakao, flavonoid ve polifenoller gibi güçlü antioksidanlar içerir.

#4
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Bu bileşikler, oksidatif stresi azaltarak hücre hasarını sınırlar ve damar iç yüzeyinin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar.

#5
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Düzenli ve ölçülü kakao tüketiminin damar sertliğini azaltabileceği ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürebileceği bildirilmektedir.

#6
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Araştırmaların, her gün az miktarda bitter çikolata tüketiminin, özellikle hipertansiyon riski taşıyan bireylerde kan basıncında hafif ama anlamlı düşüşler sağlayabilir.

#7
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Bu etkinin genellikle 3-4 haftalık düzenli tüketim sonrasında ortaya çıktığı belirtilmektedir. Günlük önerilen 20-30 gram bitter çikolata, ortalama 2-3 küçük kareye denk gelir. Bu miktar sağlık yararları için yeterlidir.

#8
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Ancak bitter çikolata enerji yoğun bir besindir, 100 gramı yaklaşık 500-550 kalori içerir. Fazla tüketildiğinde, fark edilmeden yüksek kalori alımına ve zamanla kilo artışına yol açabilir. Bu nedenle "sağlıklı" olsa da sınırsız tüketilmemelidir.

#9
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Bitter çikolata hakkında sıkça dile getirilen "yaşlanmayı yavaşlatır" ifadesi, içerdiği antioksidanların hücre sağlığını desteklemesine dayanmaktadır.

#10
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Ancak bu etki tek başına yeterli değildir, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte anlam kazanır.

#11
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Ayrıca bazı bileşenleri serotonin ve endorfin salınımını destekleyerek ruh halinin iyileşmesine katkı sağlayabilir. Flavonoidlerin beyin kan akışını artırabileceğine dair bulgular da mevcuttur.

#12
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Sütlü ve beyaz çikolatalar, düşük kakao içerikleri nedeniyle aynı etkilere sahip değildir. Bitter çikolata, ölçülü tüketildiğinde kalp-damar sağlığını destekleyen ve antioksidan içeriğiyle genel sağlığa katkı sağlayan bir besindir.

#13
Foto - Çikolata tansiyon düşürür mü? Yaşlanmadan tutun da, endorfin salınımına kadar....

Ancak sağlıklı yaşamın temeli, tek bir besin değil, dengeli ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarıdır. Tatlı bir keyfi, bilinçli bir alışkanlığa dönüştürmek mümkündür.

