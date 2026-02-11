  • İSTANBUL
Amasya'dan kahreden haber! Ölüler var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Amasya'dan kahreden haber! Ölüler var

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yüksel Enerji Biyogaz Tesisi'nde acı bir olay yaşandı. Valilik konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Foto - Amasya'dan kahreden haber! Ölüler var

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yüksel Enerji Biyogaz Tesisi'nde çalışan 3 kişi gazdan etkilenerek hastanelik oldu. Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesiste yaşanan olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Foto - Amasya'dan kahreden haber! Ölüler var

Ekipler, gazdan etkilenen çalışanları bulundukları alandan tahliye etti. Biyogazdan etkilendiği belirtilen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Foto - Amasya'dan kahreden haber! Ölüler var

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

