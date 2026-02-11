Amasya'dan kahreden haber! Ölüler var
Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yüksel Enerji Biyogaz Tesisi'nde acı bir olay yaşandı. Valilik konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yüksel Enerji Biyogaz Tesisi'nde çalışan 3 kişi gazdan etkilenerek hastanelik oldu. Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesiste yaşanan olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, gazdan etkilenen çalışanları bulundukları alandan tahliye etti. Biyogazdan etkilendiği belirtilen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
