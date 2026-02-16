  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Saddam’ın torunu konuştu: Irak’ta sistem krizi derinleşiyor: Bize Ankara’da operasyon odası verin...
Giriş Tarihi:

Saddam’ın torunu konuştu: Irak’ta sistem krizi derinleşiyor: Bize Ankara’da operasyon odası verin...

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in torunu ve Irak Ulusal Reform ve İnşa Cephesi Başkan Yardımcısı Mesut Uday Hüseyin, Akit’e konuştu. 2003 sonrası Irak’ta kurulan mezhep temelli sistemin ülkeyi istikrarsızlığa sürüklediğini savunan Hüseyin, Akit TV’den Mahmut Muslihan’a yaptığı açıklamalarda Türkiye’ye “operasyon odası” çağrısında bulundu. Hüseyin ayrıca Nuri el-Maliki’nin başbakanlık ihtimalini değerlendirerek bölgesel dengelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

1
#1
Hüseyin, 2003’teki ABD müdahalesi sonrasında Irak’ta inşa edilen siyasal yapının mezhep eksenli bir düzene dönüştüğünü belirterek, bunun Orta Doğu’da Sünni-Şii ayrışmasını kalıcı hale getirdiğini ifade etti. Söz konusu sürecin İran’ın bölgedeki nüfuz alanını genişlettiğini ileri süren Hüseyin, Bağdat merkezli etkinin Lübnan, Suriye ve Yemen’e kadar uzandığını dile getirdi.

#2
Irak’taki kırılgan yapının terör örgütü IŞİD’in ortaya çıkmasına zemin hazırladığını savunan Hüseyin, 2014-2019 yılları arasındaki dönemin ülkeyi ağır bir kaosa sürüklediğini kaydetti.

#3
Türkiye’nin bölgesel rolüne de değinen Hüseyin, Ankara’nın “bölgenin abisi” konumunda önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Terörle mücadelenin iki ülke ilişkilerinde kritik bir başlık olduğunu vurgulayan Hüseyin, Türkiye’nin PKK’ya karşı yürüttüğü mücadeleye destek verdiklerini ifade etti.

#4
Irak’ta PKK tehdidinin yalnızca Sincar ve Kandil’le sınırlı olmadığını öne süren Hüseyin, tehdidin tüm Irak topraklarından temizlenmesi gerektiğini belirtti.

#5
Hüseyin, Türkiye’ye doğrudan çağrıda bulunarak Ankara’da ortak bir “operasyon odası” kurulmasını teklif etti. Irak’taki silahlı aşiret güçleri, ordu mensupları ve farklı etnik unsurlardan oluşan gruplarla koordinasyon halinde terörle mücadele edilebileceğini savundu.

#6
Irak siyasetindeki başbakanlık tartışmalarına da değinen Hüseyin, eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin yeniden adaylık sürecini değerlendirdi. Hüseyin, Maliki’nin uluslararası dengeler karşısında bu süreci sürdüremeyeceğini iddia ederek, olası bir başbakanlık durumunda Irak’ın dış politikada daha da yalnızlaşabileceğini savundu. Hüseyin’in açıklamaları, Irak’ta yaklaşan siyasi süreç ve bölgesel güç dengeleri bağlamında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yorumlar

Şizofren

Saddam Hüseyini severdim..ALLAH RAHMET EYLESİN AMİN AMİN AMİN...yok şöyle yok böyleydi diyenler kendileri çok iyiler sanki TEVBE TEVBE.. gevurun verdiği mesaj neydi mübarek rahmetliyi kurban bayramı sabah ezanı okurken ......dilim varmıyor...şeytanın çocukları....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
