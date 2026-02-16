Saddam’ın torunu konuştu: Irak’ta sistem krizi derinleşiyor: Bize Ankara’da operasyon odası verin...
Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in torunu ve Irak Ulusal Reform ve İnşa Cephesi Başkan Yardımcısı Mesut Uday Hüseyin, Akit’e konuştu. 2003 sonrası Irak’ta kurulan mezhep temelli sistemin ülkeyi istikrarsızlığa sürüklediğini savunan Hüseyin, Akit TV’den Mahmut Muslihan’a yaptığı açıklamalarda Türkiye’ye “operasyon odası” çağrısında bulundu. Hüseyin ayrıca Nuri el-Maliki’nin başbakanlık ihtimalini değerlendirerek bölgesel dengelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.