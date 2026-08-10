Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olan Avrupa ülkesinden tartışmalara neden olan bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olan Avrupa ülkesinden tartışmalara neden olan bir hamle geldi.
Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan, Suudi Arabistan’da konuşlu Patriot hava savunma bataryasının varlığını aylık bazda gözden geçirme kararı aldı. Kararda, bölgede değişen jeopolitik dengeler ve Türkiye, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında imzalanan “Mekke Paktı” etkili oldu.
Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre Atina, Orta Doğu’da değişen güç dengeleri nedeniyle Suudi Arabistan’daki Patriot bataryasının geleceğini her ay yeniden değerlendiriyor. Bu kararın arkasındaki en dikkat çekici etkenlerden biri ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz Cuma günü imzalanan “Mekke Paktı” oldu.
Söz konusu anlaşma, taraf ülkelerden birine yapılacak bir saldırının diğer iki ülkeye de yapılmış sayılmasını öngören ortak bir savunma maddesi içeriyor.
Yunan bakanlık kaynakları, bu aylık değerlendirme sürecinin yeni başlamadığını, bölgede değişen güvenlik koşulları nedeniyle geçtiğimiz Mart ayından bu yana uygulandığını belirtti.
Yunan Kuvvetleri (ELDYSA), 2021 yılından bu yana Suudi Arabistan’da bulunuyor. Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu şehrinde konuşlanan Yunan Patriot bataryasının tüm masrafları Riyad yönetimi tarafından karşılanıyor. Ayrıca Suudi Arabistan’ın, bu sistemlerin modernizasyonuna ve yükseltilmesine katkıda bulunması bekleniyor.
Yanbu’daki Yunan gücü, yakın zamanda operasyonel hareketlilik de yaşadı. Bölgedeki füze ve İHA tehditlerine karşı aktif görev yapan bataryanın; 19 Mart ve 16 Nisan’daki müdahalelerinin ardından, 25 Temmuz’da gerçekleşen üç ayrı olayda 2 balistik füze ve 2 İHA’yı engellediği bildirildi.
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