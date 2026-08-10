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Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olan Avrupa ülkesinden tartışmalara neden olan bir hamle geldi.

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Foto - Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan, Suudi Arabistan’da konuşlu Patriot hava savunma bataryasının varlığını aylık bazda gözden geçirme kararı aldı. Kararda, bölgede değişen jeopolitik dengeler ve Türkiye, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında imzalanan “Mekke Paktı” etkili oldu.

#2
Foto - Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar

Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre Atina, Orta Doğu’da değişen güç dengeleri nedeniyle Suudi Arabistan’daki Patriot bataryasının geleceğini her ay yeniden değerlendiriyor. Bu kararın arkasındaki en dikkat çekici etkenlerden biri ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz Cuma günü imzalanan “Mekke Paktı” oldu.

#3
Foto - Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar

Söz konusu anlaşma, taraf ülkelerden birine yapılacak bir saldırının diğer iki ülkeye de yapılmış sayılmasını öngören ortak bir savunma maddesi içeriyor.

#4
Foto - Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar

Yunan bakanlık kaynakları, bu aylık değerlendirme sürecinin yeni başlamadığını, bölgede değişen güvenlik koşulları nedeniyle geçtiğimiz Mart ayından bu yana uygulandığını belirtti.

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Foto - Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar

Yunan Kuvvetleri (ELDYSA), 2021 yılından bu yana Suudi Arabistan’da bulunuyor. Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu şehrinde konuşlanan Yunan Patriot bataryasının tüm masrafları Riyad yönetimi tarafından karşılanıyor. Ayrıca Suudi Arabistan’ın, bu sistemlerin modernizasyonuna ve yükseltilmesine katkıda bulunması bekleniyor.

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Foto - Türkiye ile anlaştılar diye hava savunma sistemlerini ülkeden çekme kararı aldılar

Yanbu’daki Yunan gücü, yakın zamanda operasyonel hareketlilik de yaşadı. Bölgedeki füze ve İHA tehditlerine karşı aktif görev yapan bataryanın; 19 Mart ve 16 Nisan’daki müdahalelerinin ardından, 25 Temmuz’da gerçekleşen üç ayrı olayda 2 balistik füze ve 2 İHA’yı engellediği bildirildi.

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Yorumlar

Bir daha olmasın

Yakışır yunana. Amma suudininde kabahati bu keferelere güvenliğini teslim etmesi. Yokmuydu Müslüman ülkede ve adaletli bir ülkede (ispanya gibi) savunma hizmeti alacak sistem. Bir numaralı abd nin her fırsatta İbrahim antlaşması diye gözüne sokmaya çalıştığı düşmanın İsrail'le yatıp kalkan yunandan hizmet alman ve kendilerini bir anda suudilerinin hamisi yerine koyan keferelerin şimdi bu kararı beklenti dahilindedir. Rabbim bir daha muhtaç etmesin.
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