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Ekonomi
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Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

Altın fiyatları, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından ons altında toparlanma çabası görülürken, gram altın fiyatlarında da hareketli seyir devam ediyor. Piyasalarda ABD’den gelecek ekonomik veriler ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler izlenirken, yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. İşte 30 Eylül 2026 itibarıyla altın fiyatlarında son durum...

#1
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

Altın piyasasında son günlerde yaşanan sert hareketlilik 30 Eylül Çarşamba günü de devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yurt içinde gram altın fiyatları da yakından takip ediliyor. 29 Eylül’deki sert satışın ardından yaşanan toparlanmada ABD tahvil getirileri ve Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler belirleyici olurken, yatırımcılar altının gün içindeki seyrini izliyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Eylül 2026 altın fiyatlarında son durum…

#2
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM Altın fiyatlarında 29 Eylül'deki sert hareketin ardından toparlanma dikkat çekiyor. 30 Eylül sabahı ons altın yaklaşık 4.182 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın da 6.590 TL seviyesinin üzerinde bulunuyor. Önceki gün ons altının 4.140 dolar civarında, gram altının ise 6.527 TL seviyesinde olduğu dikkate alındığında, yeni günde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor.

#3
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? Altın fiyatlarının kısa vadede yönünü ABD'den gelecek ekonomik veriler, doların seyri ve ABD tahvil faizleri belirlemeye devam edecek. 29 Eylül'deki sert düşüşün ardından gelen toparlanma, piyasadaki dalgalanmanın sürdüğünü gösterirken, yatırımcıların gözü Fed'in para politikasına ilişkin mesajlarda olacak. Özellikle faiz beklentilerindeki değişim, faiz getirisi olmayan altının fiyatı üzerinde etkili olabilir.

#4
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

GRAM ALTIN 6.578,46 6.579,30

#5
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR? 4.178,71 4.179,48

#6
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 10.528,69 10.760,65

#7
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 42.110,94 42.895,73

#8
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

YARIM ALTIN FİYATI 20.982,73 21.512,14

#9
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

TAM ALTIN FİYATI 43.206,00 43.719,00

#10
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

ATA ALTIN FİYATI 43.237,43 44.409,46

#11
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 6.046,80 6.286,90

#12
Foto - Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!

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