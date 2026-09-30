Altın fiyatlarında yön yeniden değişti!
Altın fiyatları, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından ons altında toparlanma çabası görülürken, gram altın fiyatlarında da hareketli seyir devam ediyor. Piyasalarda ABD’den gelecek ekonomik veriler ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler izlenirken, yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. İşte 30 Eylül 2026 itibarıyla altın fiyatlarında son durum...