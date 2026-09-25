Devletin en mahrem mali bilgileri ellerindeymiş! Türkiye’yi sarsan casusluk soruşturmasında flaş gelişme
Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasının MASAK'ın kritik Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) altyapısını kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara yönelik yetkisiz sorgulamalar gerçekleştirdiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında aralarında eski bir MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yazılımı geliştiren şirketlere mahkeme kararıyla el konularak TMSF kayyım olarak atandı. Teknik incelemelerde sistemdeki koruma kalkanlarının devre dışı bırakıldığı ve kritik log kayıtlarının kasıtlı olarak tutulmadığı tespit edildi.