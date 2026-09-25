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Devletin en mahrem mali bilgileri ellerindeymiş! Türkiye’yi sarsan casusluk soruşturmasında flaş gelişme

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Devletin en mahrem mali bilgileri ellerindeymiş! Türkiye’yi sarsan casusluk soruşturmasında flaş gelişme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasının MASAK'ın kritik Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) altyapısını kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara yönelik yetkisiz sorgulamalar gerçekleştirdiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında aralarında eski bir MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yazılımı geliştiren şirketlere mahkeme kararıyla el konularak TMSF kayyım olarak atandı. Teknik incelemelerde sistemdeki koruma kalkanlarının devre dışı bırakıldığı ve kritik log kayıtlarının kasıtlı olarak tutulmadığı tespit edildi.

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Foto - Devletin en mahrem mali bilgileri ellerindeymiş! Türkiye’yi sarsan casusluk soruşturmasında flaş gelişme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin mali istihbarat ağına yönelik yürütülen kritik “Siyasal veya Askerî Casusluk” soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Akın Gürlek'in açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; FETÖ başta olmak üzere devletimizin kurumlarına sızmaya, kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya teşebbüs eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Foto - Devletin en mahrem mali bilgileri ellerindeymiş! Türkiye’yi sarsan casusluk soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen “Siyasal veya Askerî Casusluk” soruşturmasında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır. Soruşturmada, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşılmıştır.

#3
Foto - Devletin en mahrem mali bilgileri ellerindeymiş! Türkiye’yi sarsan casusluk soruşturmasında flaş gelişme

Yapılan incelemelerde; EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu, şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir. Bu kişiler arasında örgütün Deniz Kuvvetleri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimlerin bulunduğu; bunların önemli bir bölümünün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına çıktığı belirlenmiştir.

#4
Foto - Devletin en mahrem mali bilgileri ellerindeymiş! Türkiye’yi sarsan casusluk soruşturmasında flaş gelişme

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde ise Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar ile bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşılmıştır; yönetici yetkisine sahip (admin) kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log (işlem) kayıtlarının ise tutulmadığı tespit edilmiştir.

#5
Foto - Devletin en mahrem mali bilgileri ellerindeymiş! Türkiye’yi sarsan casusluk soruşturmasında flaş gelişme

Tüm bu bulgular; FETÖ/PDY’nin yalnızca devlet kurumlarına personel üzerinden sızmadığını, devletimizin en kritik mali istihbarat sistemlerinin bilişim altyapısı üzerinde de yapılanarak vatandaşlarımızın kritik mali verilerine erişim imkânı elde etmiş olabileceğine ilişkin son derece ciddi bir tabloyu ortaya koymaktadır. Soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 5’i yakalanarak gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu belirlenen 16’sı hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartılmış, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

#6
Foto - Devletin en mahrem mali bilgileri ellerindeymiş! Türkiye’yi sarsan casusluk soruşturmasında flaş gelişme

Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacaktır. Bu son derece önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Devletimizin kurumlarına sızan, kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve millî güvenliğimizi hedef alan FETÖ/PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz."

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Yorumlar

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Fetö bitmez.memurların büyük kısmı fetöcüdür sadece kimliklerini gizlemiştir.zengin adamlar hepsi fetöcüdür.
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