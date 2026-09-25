Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek
İsrailli emekli Tümgeneral ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin eski Başkanı Giora Eiland, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrailli emekli Tümgeneral ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin eski Başkanı Giora Eiland, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre Giora Eiland, Türkiye'nin İran'dan daha tehlikeli olduğunu söyledi. Eliand yaptığı açıklamada, "Suriye cephesinde Türkiye’nin konuşlanma girişimini durdurmanın mantıklı olduğunu anlıyorum. Ancak bunun Türkleri caydırmadığı açık.
Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmenin doğru şey olduğundan emin değilim. Bu, İsrail’i son derece ciddi şekilde tehlikeye atan bir şey. Türkiye, büyük ölçüde İran’dan bizim için daha tehlikeli. Askerî açıdan, teorik olarak çok daha tehlikeli.
İranlıların yapamayacağı şeyleri bize yapabilirler. Ayrıca Türkiye’nin motivasyonu var ve bu motivasyon giderek güçleniyor. Onlara fırsat vermemek gerekiyor.
Suriye’de rejim değişikliğine verdikleri destekten bu yana, onların açısından Suriye bir oyun alanı. Dolayısıyla Suriye’de İsrail ile Türkiye arasında olası bir çatışma kesinlikle mümkün ve tehlikeli bir senaryo
Türkiye çok açık bir şekilde şunu söylüyorlar - 25 yıl önce, ilişkilerimiz hâlâ çok iyi olduğu dönemde Türk generallerin bana söylediklerinden bahsediyorum - Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Türkiye, savaşı kazanan devletlerin dayatmasını kabul etmek zorunda kaldı ve bu sınırı Türkiye’nin nihai sınırı olarak kabul etmiyorlar.
Türkiye’nin güneydeki gerçek sınırının Suriye’de Halep ile Irak’ta Musul arasından geçmesi gerektiğini ve bir gün oraya geri döneceklerini söylediler. İkinci konu ise Yunanistan karşısındaki Ege Denizi. Türkiye’ye birkaç kilometre mesafede bulunan adalar bile Yunanistan’ın egemenliği altında ve Türkler bunun kendileri için kabul edilebilir olmadığını söylüyor" dedi.
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