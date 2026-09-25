Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek

Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmenin doğru şey olduğundan emin değilim. Bu, İsrail’i son derece ciddi şekilde tehlikeye atan bir şey. Türkiye, büyük ölçüde İran’dan bizim için daha tehlikeli. Askerî açıdan, teorik olarak çok daha tehlikeli.