  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Burak Yılmaz, Süper Lig’e geri döndü! İşte herkesi ters köşe yapan yeni takımı Tokat'ta silah tüccarlarına şafak operasyonu! Eş zamanlı baskınlarda cephanelik ele geçirildi, 11 gözaltı! A Milli Takım’da en çok gol atan aktif futbolcular kim? Çağrılmayan 7 yıldız listede Tarihi malikane satın aldı: Döşemenin altında bulduğu şey şok etti! Onlarca kişi dava açtı! Zayıflama iğnesi oldular, görme sorunu yaşamaya başladılar Devletin en mahrem mali bilgileri ellerindeymiş! Türkiye’yi sarsan casusluk soruşturmasında flaş gelişme Netanyahu BM’de konuşurken herkes salonu boşalttı, sadece bu 5 ülke kaldı: İşte yüz karaları Altın çıkarmanın yepyeni yolunu buldular: Elektrik verince, yüzde 89’unu şappadanak ayırıyor Dünyanın en büyük hazinesi tam burada yatıyor: Yeri nokta atışı belli ama çıkarmak kesinlikle yasak! İşte sebebi Piyasalar çalkalandı! Altında düşüş!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek

İsrailli emekli Tümgeneral ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin eski Başkanı Giora Eiland, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek

Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre Giora Eiland, Türkiye'nin İran'dan daha tehlikeli olduğunu söyledi. Eliand yaptığı açıklamada, "Suriye cephesinde Türkiye’nin konuşlanma girişimini durdurmanın mantıklı olduğunu anlıyorum. Ancak bunun Türkleri caydırmadığı açık.

#2
Foto - Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek

Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmenin doğru şey olduğundan emin değilim. Bu, İsrail’i son derece ciddi şekilde tehlikeye atan bir şey. Türkiye, büyük ölçüde İran’dan bizim için daha tehlikeli. Askerî açıdan, teorik olarak çok daha tehlikeli.

#3
Foto - Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek

İranlıların yapamayacağı şeyleri bize yapabilirler. Ayrıca Türkiye’nin motivasyonu var ve bu motivasyon giderek güçleniyor. Onlara fırsat vermemek gerekiyor.

#4
Foto - Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek

Suriye’de rejim değişikliğine verdikleri destekten bu yana, onların açısından Suriye bir oyun alanı. Dolayısıyla Suriye’de İsrail ile Türkiye arasında olası bir çatışma kesinlikle mümkün ve tehlikeli bir senaryo

#5
Foto - Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek

Türkiye çok açık bir şekilde şunu söylüyorlar - 25 yıl önce, ilişkilerimiz hâlâ çok iyi olduğu dönemde Türk generallerin bana söylediklerinden bahsediyorum - Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Türkiye, savaşı kazanan devletlerin dayatmasını kabul etmek zorunda kaldı ve bu sınırı Türkiye’nin nihai sınırı olarak kabul etmiyorlar.

#6
Foto - Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek

#7
Foto - Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek

Türkiye’nin güneydeki gerçek sınırının Suriye’de Halep ile Irak’ta Musul arasından geçmesi gerektiğini ve bir gün oraya geri döneceklerini söylediler. İkinci konu ise Yunanistan karşısındaki Ege Denizi. Türkiye’ye birkaç kilometre mesafede bulunan adalar bile Yunanistan’ın egemenliği altında ve Türkler bunun kendileri için kabul edilebilir olmadığını söylüyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı tuğgeneral çatışmada hayatını kaybetti
Dünya

İranlı tuğgeneral çatışmada hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral..
Fikret Albayrak tahliye edildi
Gündem

Fikret Albayrak tahliye edildi

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak tahliye ..
Askeri tatbikat facia ile bitti! Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklünen 9 asker can verdi!
Gündem

Askeri tatbikat facia ile bitti! Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklünen 9 asker can verdi!

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında gerçekleştirilen Khazar Qorgany-2026 askeri tatbikatı sırasında havanın aniden kötüleşmesi sonucu büyük..
Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı
Gündem

Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alı..
Yuvası yıkılan kadından akıl almaz intikam! 200 lira ile bütün piyasaya rezil etti
Gündem

Yuvası yıkılan kadından akıl almaz intikam! 200 lira ile bütün piyasaya rezil etti

Bir kuyumcuda alışveriş sırasında kullanılan 200 TL’lik banknotun üzerindeki ‘intikam yazısı’ dikkat çekti. Yuvasının yıkıldığını iddia eden..
New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!
Gündem

New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23