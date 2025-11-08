Altın alacaklar dikkat! Altın için son alım fırsatı mı? İslam Memiş yatırımcının cebini dolduran altınla ilgili şok detayı duyurdu

ALTIN ALINIR MI ŞU AN? İslam Memiş, Kasım ayının yatırımcılar açısından alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Kısa süreli düşüşlerin yatırımcılar için değerlendirilebilir bir dönem olduğunu vurgulayan uzman, "Bu ay, yani bir iki hafta içinde alımlar tamamlanacak" dedi. Memiş, Kasım ayının genelde sakin geçeceğini ve yatırımcıların bu süreçte acele etmeden hareket etmesi gerektiğini belirtti. Uzman, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini, düşen fiyatların uzun vadede avantaj yaratabileceğini söyledi. Altında yaşanan gerilemenin geçici olduğunu dile getiren İslam Memiş, "Kenarda beklemek en doğru strateji" sözleriyle yatırımcılara temkinli olma çağrısında bulundu. ALTIN YÜKSELECEK Mİ? İslam Memiş, altın fiyatlarında Ocak ayı itibarıyla yeniden yükseliş döneminin başlayacağını söyledi. Aralık ayında yıl sonu pozisyon kapatmalarının olacağını, bunun da fiyatlarda geçici bir durgunluğa neden olacağını belirtti. Ancak yeni yılın ilk ayından itibaren altın tarafında yeniden bir hikayenin başlayacağını ifade etti. Uzman, ABD'deki hükümet krizinin bilinçli şekilde uzatıldığını ve bunun küresel piyasalarda gerginlik yarattığını söyledi. "Tamamen köpük. Hükümeti bilerek kapalı tutuyorlar" ifadelerini kullanan İslam Memiş, bu durumun altın gibi güvenli liman varlıklarını yeniden ön plana çıkarabileceğini belirtti. ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ? İslam Memiş'e göre, altın fiyatlarındaki mevcut gerileme kalıcı bir düşüş anlamına gelmiyor. Gram altında yaşanan düşüşlerin temelinde Merkez Bankası'nın alım politikasındaki değişikliğin bulunduğunu belirtti. Merkez Bankası alımlarını durdurduğu için iç piyasada fiyatların geçici olarak gevşediğini söyledi. Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın fiyatlarının 3.980-4.000 dolar bandında seyrettiğini ifade eden İslam Memiş, bu seviyelerin altın için bir dinlenme alanı olduğunu dile getirdi. Uzman, bu dönemin ardından yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini belirtti.