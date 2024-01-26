Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar transferde sessizliğini koruyan Cimbom, görüşmelerini hızlandırma kararı aldı. Çalışmalarını büyük bir gizlilikle yürüten yönetimin ise peşinde olduğu isim ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, Alman devi Borussia Dortmund'da forma giyen o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)