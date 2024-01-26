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Spor
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Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

2024-01-26 11:57:04
Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar transferde sessizliğini koruyan Cimbom, görüşmelerini hızlandırma kararı aldı. Çalışmalarını büyük bir gizlilikle yürüten yönetimin ise peşinde olduğu isim ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, Alman devi Borussia Dortmund'da forma giyen o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

#2
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor karşısında zorlanmasına rağmen son bölümde attığı gollerle galibiyete uzandı.

#3
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Patrick Sambissa'nın 28. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşün Cimbom, 36. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle rakibine karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

#4
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Karşılaşmanın 79. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ve 90+2. dakikasında penaltıdan Mauro Icardi ile iki gol daha bulan sarı-kırmızılı takım, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

#5
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Elde ettiği galibiyetle puanını 57'yı çıkartan Galatasaray, aynı puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ile puanını eşitledi.

#6
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.

#7
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı.

#8
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Maç sonunda galibiyet "üçlü"sünü teknik direktör Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit yaptırdı.

#9
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Öte yandan Galatasaray, İstanbulspor galibiyetinin ardından gözünü transfer çalışmalarına çevirdi.

#10
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Sarı kırmızılılar transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala temaslarını hızlandırma kararı aldı.

#11
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Yönetim, transfer döneminin sonuna doğru takımdan ayrılma ihtimali olan futbolcuların yerini doldurmak için harekete geçti.

#12
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Listesinde birçok yıldız bulunan sarı kırmızılılar, transfer operasyonunu büyük bir gizlilikle yürütüyordu.

#13
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Yönetim hedeflediği oyuncuların basına yansımaması için elinden geleni yapıyordu.

#14
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Ancak Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcu ortaya çıktı.

#15
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Cimbom'un, Sacha Boey'in takımdan ayrılması halinde flaş bir futbolcuyu kadrosuna katacağı öne sürüldü.

#16
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Aslan, Fransız sağ bekin yerini Borussia Dortmund'un tecrübeli oyuncusuyla dolduracak.

#17
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

A Spor'a göre; Galatasaray'ın, Alman devi Borussia Dortmund'da boy gösteren Thomas Meunier için devreye girdiği iddia edildi.

#18
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Sarı kırmızılıların, 32 yaşındaki sağ bek için 2 milyon Euro bonservis ücreti teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

#19
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Belçikalı oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

#20
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Bu sezon Dortmund'da az süre bulan Meunier'in, kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

#21
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Bu durumu fırsat bilen Cimbom'un, Boey'in gitmesi durumunda Meunier ile anlaşma sağlayacağı belirtildi.

#22
Foto - Alman devine son yıldız teklifi: Bu kadarı hiç beklenmiyordu… Beklenmedik karar!

Borussia Dortmund'ın ise haziran ayında kontratı bitecek olan Meunier'in ayrılığına onay verdiği ifade edildi.

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