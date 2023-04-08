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Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

2023-04-08 19:18:42
Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Onikişubat Belediye Meclis üyeleri Nuri Kara ile Halil İbrahim Kılıç, İYİ Partiden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

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Foto - Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nuri Kara, Halil İbrahim Kılıç ve 500 yeni üye için partiye katılım töreni düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, burada yaptığı konuşmada, seçimlere teşkilat olarak hazır olduklarını, bir yandan da memleketin yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirtti. Türkiye için önemli bir seçime gidildiğini vurgulayan Görgel, "Bugün tüm teşkilatlarımız ile birlikte yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Muhalefet de işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Muhalefet tarafında da yapılan koltuk savaşı, noter masası, kumar masası gibi çalışmalarla kendi gündemlerini oluşturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. İYİ Partiden istifa eden Kara ve Kılıç'ın partilerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Görgel, şunları kaydetti:

#2
Foto - Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

"Bugün burada toplanmamızın amacı, muhalefetteki bu rahatsızlığı gören, bu memleketin evladı olan, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük örnek teşkil etmiş kardeşlerimizin partimize katılımını yapacağız. Bugün Onikişubat Belediye Meclis üyelerimiz Nuri Kara ile Halil İbrahim Kılıç’ın inşallah İYİ Parti’den AK Parti’ye katılımını hep birlikte gerçekleştireceğiz. İki ismin de siyasi hayattaki bu değişiminin partimiz ve şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyorum."

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Foto - Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Törene, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve partililer katıldı. Program, partiye katılan üyelere rozet takılmasının ardından sona erdi.

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