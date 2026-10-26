Türkiye'deki masonların iktidar kavgası mahkemeye taşındı

Pek çok ülkede büyük localar bulunurken, Masonluğun Osmanlı topraklarına 18. yüzyılda Avrupalılar aracılığıyla girdiği biliniyor. İlk localar 1738'de İzmir ve Halep'te, İstanbul'da ise 1748 dolayında açıldı. Ancak tam da bu açılış döneminde, 1748'de I. Mahmut'un fermanıyla kapatıldılar, ilerleyen dönemde tekrar faaliyet göstermeye başladılar. Uzun süre yabancı örgütlere bağlı çalışan bu yapının ardından, Türkiye Büyük Locası 1909'da ilk büyük üstadı Sadrazam Talat Paşa olacak şekilde kuruldu. Örgüt, Osmanlı Padişahı V. Murat'ın yanı sıra birçok bakan ve ünlü ismin de mason olduğu iddia ediyor. Tarih boyunca bazı ülkelerde siyasi baskılara maruz kalan locaların faaliyetleri; İtalya, Almanya ve İspanya'daki liderler tarafından geçmişte tamamen durdurulmuştu.