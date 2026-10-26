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Fransa'dan Yunanistan'ı şoka sokan Türkiye teklifi: Atina neye uğradığını şaşırdı

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Fransa'dan Yunanistan'ı şoka sokan Türkiye teklifi: Atina neye uğradığını şaşırdı

Yunanistan, GKRY ve İsrail'i bağlayacak proje için masada bulunan Fransa'dan ittifakta bulunan ülkelere flaş bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Fransa'dan Yunanistan'ı şoka sokan Türkiye teklifi: Atina neye uğradığını şaşırdı

Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatını 20 Ekim'de onaylamasının ardından Fransa'nın, Yunanistan-GKRY-İsrail elektrik bağlantısını kapsayan Great Sea Interconnector (GSI) projesinin ertelenmesini istediği iddia edildi.

#2
Foto - Fransa'dan Yunanistan'ı şoka sokan Türkiye teklifi: Atina neye uğradığını şaşırdı

Ta Nea'nın haberine göre Fransa, Libya'nın Türkiye ile yaptığı anlaşmayı onaylamasının ardından Doğu Akdeniz'deki durumu yeniden değerlendirmek istedi.

#3
Foto - Fransa'dan Yunanistan'ı şoka sokan Türkiye teklifi: Atina neye uğradığını şaşırdı

Gazete, Paris yönetiminin anlaşmanın onaylanmasından önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın boyutunu ve Libya'nın tutumunun doğurabileceği sonuçları yeterince değerlendirmediğini ileri sürdü.

#4
Foto - Fransa'dan Yunanistan'ı şoka sokan Türkiye teklifi: Atina neye uğradığını şaşırdı

Libya'nın doğusundaki Bingazi'den gelen onay kararının ardından Fransa GSI projesini ertelemek istiyor. Yunanistan'ın ise proje takviminde herhangi bir değişikliği kabul etmediği öne sürüldü.

#5
Foto - Fransa'dan Yunanistan'ı şoka sokan Türkiye teklifi: Atina neye uğradığını şaşırdı

Great Sea Interconnector projesi, Yunanistan ile GKRY arasında deniz altından elektrik bağlantısı kurulmasını ve hattın daha sonra İsrail'e uzatılmasını hedefliyor. Fransız şirketleri Nexans ve Meridiam'ın yer aldığı proje, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı anlaşmazlıkları nedeniyle uzun süredir diplomatik görüşmelere konu oluyor. Türkiye, kablo güzergahındaki bazı alanların kendi kıta sahanlığına girdiğini belirterek bu bölgelerdeki araştırma faaliyetlerine ilişkin yetki ve bildirim konusundaki tutumunu sürdürmüştü. Atina ise çalışmalar için Türkiye'den izin alınması gerektiği görüşünü kabul etmiyor.

#6
Foto - Fransa'dan Yunanistan'ı şoka sokan Türkiye teklifi: Atina neye uğradığını şaşırdı

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Fransız bayraklı Abeille Marengo araştırma gemisi, deniz tabanı incelemeleri için İtalya'nın Napoli kentinden Girit'e doğru hareket etti. Geminin 27 Ekim'de Girit'e ulaşmasının beklendiği, ancak araştırmaların başlaması için gerekli denizcilik bildirimlerinin henüz tamamlanmadığı aktarıldı.

#7
Foto - Fransa'dan Yunanistan'ı şoka sokan Türkiye teklifi: Atina neye uğradığını şaşırdı

Türkiye'nin Libya'nın hem batısındaki hem de doğusundaki siyasi aktörlerle geliştirdiği ilişkiler, deniz yetki alanları ve enerji iş birliği açısından yeni bir aşamaya ulaştı. Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Dorothee Schmid, Türkiye'nin Libya'nın doğusuyla yeniden yakınlaşarak ülkenin iki tarafında da siyasi ilişkilerini güçlendirdiğini öne çıkardı. Uluslararası Kriz Grubu'ndan Claudia Gazzini ise Saddam Hafter'in anlaşmaya verilen onayla Ankara'ya güvenilir bir ortak olabileceğini göstermeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu. Riccardo Gasco da Libya'daki onay kararının Türkiye'ye deniz araştırmaları ve enerji müzakerelerinde daha güçlü siyasi destek sağladığını ifade etti. KAYNAK: TRÜKİYE GAZETESİ

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