Fransa'dan Yunanistan'ı şoka sokan Türkiye teklifi: Atina neye uğradığını şaşırdı

Türkiye'nin Libya'nın hem batısındaki hem de doğusundaki siyasi aktörlerle geliştirdiği ilişkiler, deniz yetki alanları ve enerji iş birliği açısından yeni bir aşamaya ulaştı. Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Dorothee Schmid, Türkiye'nin Libya'nın doğusuyla yeniden yakınlaşarak ülkenin iki tarafında da siyasi ilişkilerini güçlendirdiğini öne çıkardı. Uluslararası Kriz Grubu'ndan Claudia Gazzini ise Saddam Hafter'in anlaşmaya verilen onayla Ankara'ya güvenilir bir ortak olabileceğini göstermeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu. Riccardo Gasco da Libya'daki onay kararının Türkiye'ye deniz araştırmaları ve enerji müzakerelerinde daha güçlü siyasi destek sağladığını ifade etti. KAYNAK: TRÜKİYE GAZETESİ