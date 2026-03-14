Türkiye'ye ilan edildi: 4 saatlik yol 1 saat 30 dakikaya düşecek

Halkalı-Ispartakule hattının İstanbul’un raylı sistem ağı açısından önemli bir rol üstleneceğini belirten Uraloğlu, hattın Marmaray’ın doğal uzantısı olarak İstanbul’un batı yakasını daha güçlü şekilde raylı sistem ağına bağlayacağını ifade etti. Uraloğlu, şöyle devam etti: "Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule’den devam edecek 67 km’lik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı’na entegre edeceğiz. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattımızın çok önemli bir yönü daha var. Söz konusu hattımız ulusal demir yolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturduğu gibi Marmaray’ın doğal uzantısı olarak İstanbul’un batı yakasını raylı sistem ağına daha güçlü bağlayacak. Halkalı’dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak. Açtığımız tüneller sayesinde Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ve Bahçeşehir’deki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek. Sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkum olan hemşehrilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecek." Uraloğlu, bir iki aylık süre içinde Halkalı-Arnavutköy kesiminin de tamamlanmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringi ile Halkalı ve Gayrettepe istasyonları arasında seyahat süresinin 57 dakikada tamamlayabileceğini bildirdi.