Trump ve Starmer ne yapacak peki? İki müttefikin kavgası GKRY'ye taşındı: Ayrılma zamanınız geldi
Trump ve Starmer ne yapacak peki? İki müttefikin kavgası GKRY'ye taşındı: Ayrılma zamanınız geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump ve Starmer ne yapacak peki? İki müttefikin kavgası GKRY'ye taşındı: Ayrılma zamanınız geldi

ABD'nin İran'a kalleşçe saldırısı tüm hızıyla sürerken sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

Foto - Trump ve Starmer ne yapacak peki? İki müttefikin kavgası GKRY'ye taşındı: Ayrılma zamanınız geldi

İngiltere'nin İran'a düzenlenen saldırılarda ABD'ye savunma desteği vermemesiyle başlayan Londra-Washington arasındaki gerilim Kıbrıs'taki Rum tarafına sıçradı. ABD, İran'a karşı açılan savaş sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinde bulunan İngiliz üslerinin Amerika'ya kullandırmamasına tepki göstererek, İngiltere'nin artık Ada'dan ayrılması gerektiğini ve bölgede kendilerine ihtiyacın kalmadığını belirtti.

Foto - Trump ve Starmer ne yapacak peki? İki müttefikin kavgası GKRY'ye taşındı: Ayrılma zamanınız geldi

Geçtiğimiz günlerde Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderme konusunda geç kaldığını belirterek, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama, bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok." açıklamasında bulunarak İngiliz yönetimine sitemde bulundu. Tüm bunların yanı sıra ABD ile İngiltere arasındaki İran anlaşmazlığı Kıbrıs adasına sıçradı.

Foto - Trump ve Starmer ne yapacak peki? İki müttefikin kavgası GKRY'ye taşındı: Ayrılma zamanınız geldi

Konu ile ilgili Yunan basınında yer alan bir haberde Amerikalı bir yetkili, Kıbrıs adasında bulunan İngiliz üslerinin statüsünün yeniden tartışmaya açılması gerektiğini savundu.

Foto - Trump ve Starmer ne yapacak peki? İki müttefikin kavgası GKRY'ye taşındı: Ayrılma zamanınız geldi

Söz konusu haberde İngiltere'nin Ada üzerindeki askeri ve siyasi varlığının mevcut stratejik gerçeklerle uyuşmadığı ve sömürge döneminden kalma bu yapının sürdürülebilirliğini yitirdiğini vurgulandı.

Foto - Trump ve Starmer ne yapacak peki? İki müttefikin kavgası GKRY'ye taşındı: Ayrılma zamanınız geldi

Haberdeki verilere göre, Mart 2026 başında bölgedeki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tesislerine yönelik gerçekleşen İHA saldırısı, üslerin güvenlik kapasitesini ve varlık nedenini yeniden tartışmaya açtığı belirtildi.

Foto - Trump ve Starmer ne yapacak peki? İki müttefikin kavgası GKRY'ye taşındı: Ayrılma zamanınız geldi

ABD'li yetkili ayrıca İngiltere'nin, müttefiklerinin üs kullanımına yönelik kısıtlamaları ve Doğu Akdeniz'deki caydırıcılığının azalması, bu toprakların artık stratejik bir merkezden ziyade bir "İngiliz askeri dinlenme tesisi" işlevi gördüğünü söyledi.

Foto - Trump ve Starmer ne yapacak peki? İki müttefikin kavgası GKRY'ye taşındı: Ayrılma zamanınız geldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Akrotiri ve Dikelya üslerinin artık tamamen Rum Yönetimi'ne devredilmesi gerektiğinin altını çizen Amerikalı yetkili, konu hakkında artık Başkan Donald Trump'ın harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Yetkili ayrıca, İngiliz güçlerinin artık Ada'dan ayrılmasının zamanının geldiğini ve bölgede istenmediklerini belirtti.

Yorumlar

Erçelik

Bizim açımızdan sıkıntı yok. Kıbrıs bizim.

Vahap

Sömürge döneminden kalma imiş eee senin duyayı sömürmek için kaç ussun var acaba ,bunlarda utanmada yok mesela Katarda niye üssünüz var tatil içinmi.
