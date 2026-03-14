BDDK duyurdu! İki bankanın izni iptal edildi, faaliyet gösteremeyecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

BDDK duyurdu! İki bankanın izni iptal edildi, faaliyet gösteremeyecekler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki yatırım bankasının kuruluş iznini iptal ederek faaliyet gösterme taleplerini reddetti.

Foto - BDDK duyurdu! İki bankanın izni iptal edildi, faaliyet gösteremeyecekler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan iki farklı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Foto - BDDK duyurdu! İki bankanın izni iptal edildi, faaliyet gösteremeyecekler

Kararlara göre SLM Yatırım Bankası A.Ş. ve Asır Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş iznini iptal etti.

Foto - BDDK duyurdu! İki bankanın izni iptal edildi, faaliyet gösteremeyecekler

SLM Yatırım Bankası'na ilişkin yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 11.03.2026 tarih ve E-20008792-101.01.01-18411 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 23.03.2023 tarih ve 10541 sayılı Kararı kuruluş izni verilen Asır Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş izninin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Foto - BDDK duyurdu! İki bankanın izni iptal edildi, faaliyet gösteremeyecekler

Asır Yatırım Bankası A.Ş.'ye dair yayımlanan kararda ise şu ifadeler paylaşıldı: "Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 18.12.2025 tarih ve E-20008792-101.01.01-175564 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 04.05.2023 tarih ve 10594 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (d) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

