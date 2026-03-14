Türkiye'den gündeme oturan hamle! 'Geçiş hakkı ile bu iş olmaz' deyip petrolden pay istedi

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Irak tarafına ilettiği yeni taslak, eski anlaşmanın basit bir tarih güncellemesinden çok daha fazlasını içeriyor. Masadaki en stratejik vizyon, boru hattının Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanacak olan devasa Kalkınma Yolu Projesi ile tam entegre hale getirilmesi. Ankara, boru hattının sadece kuzeydeki Kerkük petrolleriyle sınırlı kalmayıp, güneydeki zengin sahalara kadar inmesini ve Kalkınma Yolu'nun güzergahıyla birleşmesini öneriyor. Böylece kara ve demir yolu ağlarının yanına doğalgaz ve petrol boru hatları da eklenerek, projenin tam teşekküllü bir bölgesel enerji ve ticaret koridoruna dönüşmesi hedefleniyor. Sadece ham petrol taşımacılığına odaklanan yapının yerine; doğalgaz, elektrik üretimi, hidrokarbon sahalarının geliştirilmesi ve petrokimya yatırımlarını barındıran entegre bir model masada yer alıyor.