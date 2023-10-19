Ait oldukları topraklara döndüler

Bu eser grubu içinde ağırlıklı olarak Urartu dönemi bronz eşyaları görmekteyiz. Urartular milattan önce dokuzuncu ve yedinci yüzyılları arasında Van Gölü'nü merkez almak üzere geniş bir medeniyet kurmuşlardır ve metal işçiliğinde oldukça ileri düzey bir medeniyet. Burada da bunun örneklerini görmekteyiz. At koşum takımları, bronzdan yine mobilya aksamları, bronz kazanlara aplike boğa başları karşımıza çıkmakta. Günlük kullanım kapları da var bunların arasında. Bunun yanı sıra bu eser grubu içinde milattan önce üçüncü yüzyıla tarihlenen bir eser var.