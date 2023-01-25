Ailelere yarıyıl uyarısı! Çocuğunuzun sağlığı için mutlaka bunları yapın

Sporun yanı sıra beslenme anlamında da önerilerini sıralayan Özpınar, özellikle meyveleri sıkmadan yiyerek tüketilmesi konusuna dikkat çekti. Özpınar, Akdeniz usulü beslenmenin bağışıklık için en uygun beslenme çeşidi olduğunu söyleyerek, “Beslenme olarak yeşil yiyeceklere, sebzelere ve meyvelere ağırlık verdiğimiz Akdeniz tipi beslenmeliyiz. Hayvansal ürünler özellikle protein kaynaklı ürünler olduğundan gelişme çağındaki çocuklar için gerekli. Bunları sadece et, süt ve yumurta olarak düşünmeden baklagiller tüketilerek de yapılabilir. Meyveyi sıkmadan daha çok yiyerek tüketmeliyiz. Zaten şeker oranı yüksek fruktozlu içecekler çok artışta. Bunun yerine meyve tüketimini yiyerek yapmalıyız. Ayrıca içerisinde bunun posa var, posa yani lifli yiyecekler kabızlık sorununa iyi gelir, sindirim sistemine de hareketlilik verir. Günde minimum 2 litre su içmeyi de unutmamalıyız. Aile obez ise çocuklar da obez oluyor. Bu yüzden tüm ailenin uyabileceği şekilde yapılmalı. Yani yeşile, sebzeye ve lifli yiyeceklere, meyveye dayalı bir beslenme immün sistemini kuvvetlendirir. Bunun yanında da gerekirse takviye olarak vitaminler alınmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.