Ailelere yarıyıl uyarısı! Çocuğunuzun sağlığı için mutlaka bunları yapın

Yapılan araştırmalar sonucunda özellikle lise çağındaki çocuklarda obezite oranlarında artış olduğunu gözlemlediklerini ve bunun da bağışıklık sistemini negatif yönde etkilediğini aktaran Özpınar, kilo problemi olanların daha fazla hasta olmaması için tatilde sağlıklı beslenmesi gerektiğini söyledi. Özpınar sözlerine şöyle devam etti: “Bizim araştırmalarımız sonucunda özellikle lise öğrencilerinde obez oranı çok yüksek. Zaten Türkiye, obezite konusunda Avrupa’da ikinci sırada. Özellikle bu ergenlik döneminde tabi hormonal değişiklik de olduğu için daha iştahlı olunuyor. Öğrencilerde früktoz kaynaklı içecek, fast food tüketimleri çok fazla olmasının yanı sıra ev yemekleri ile aralarının iyi olmadığı gözüküyor. Bu yüzden obez oranları günden güne artıyor. Obezitede önemli olan yağ hücrelerinin sayısının artması. Yaklaşık 40 milyar olan yağ hücreleri obezite ile birlikte 70 milyara kadar çıkabiliyor. Bunlar beyne iştah arttırıcı sinyaller yolluyor. O yüzden kilo sorunu olan ve obez olan kişilerin bu 15 tatili fırsat bilerek aileleri ile birlikte bir diyet programı yapabilir. Çünkü obezite immün sistemini engelleyen bir sorundur. Yani obez olan kişiler hastalıklara daha hızlı bir şekilde yakalanıyor” şeklinde konuştu.