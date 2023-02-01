2023-02-01 11:36:58 Ahmet Kural'dan kötü haber 'acil' geldi
Bir süredir sağlık soruları yaşayan Ahmet Kural, Çağlayan'da bulunan özel bir hastanede belinden operasyon geçirdi.
Bir süredir sağlık soruları yaşayan Ahmet Kural, Çağlayan'da bulunan özel bir hastanede belinden operasyon geçirdi.
Oyuncu, yaklaşık beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü ameliyatı oldu.
Operasyondan sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ahmet Kural, normal odaya alındı.
Ahmet Kural'ın belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ile henüz bilinmiyor. Yani Ahmet Kural'ın kansere yakalanıp yakalanmadığı önümüzdeki günlerde tümöre yapılacak patoloji incelemesi ile ortaya çıkacak.
OSTEOİD OSTEOMA KEMİL TÜMÖTÜ NEDİR? - Osteoid osteoma kemiğin iyi huylu tümörüdür ve iyi huylu kemik tümörlerinin ’unu oluşturur. Çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür. Genellikle uzun kemikleri tutar (kaval kemiği, uyluk kemiği, kol kemikleri). Diğer kemiklerde de nadir olarak görülmesi mümkündür.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23