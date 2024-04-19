Ahmet Hakan’dan o isimlere olay çağrı! Ya susun, ya da büyük bir mahcubiyet duygusuyla birkaç ay ortadan kaybolun

Ahmet Hakan, savunulamayacak bir şey yaptığında “Dur, ben bir açıklama yapayım da kendimi savunayım” diye gayret içine giren bazı siyasetçilere dikkat çeken bir çağrı yaptı. “Yaptığınız münasebetsizliğe bir kılıf bulmaya çabalamak yerine şunu yapın: Susun. Sadece susmak da yetmez. Büyük bir mahcubiyet duygusuyla birkaç ay ortadan kaybolmak da çok iyi olur” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti: