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Medya
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Ahmet Hakan’dan o isimlere olay çağrı! Ya susun, ya da büyük bir mahcubiyet duygusuyla birkaç ay ortadan kaybolun

2024-04-19 15:58:00
Ahmet Hakan’dan o isimlere olay çağrı! Ya susun, ya da büyük bir mahcubiyet duygusuyla birkaç ay ortadan kaybolun

Ahmet Hakan, savunulamayacak bir şey yaptığında “Dur, ben bir açıklama yapayım da kendimi savunayım” diye gayret içine giren bazı siyasetçilere dikkat çeken bir çağrı yaptı. “Yaptığınız münasebetsizliğe bir kılıf bulmaya çabalamak yerine şunu yapın: Susun. Sadece susmak da yetmez. Büyük bir mahcubiyet duygusuyla birkaç ay ortadan kaybolmak da çok iyi olur” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan’dan o isimlere olay çağrı! Ya susun, ya da büyük bir mahcubiyet duygusuyla birkaç ay ortadan kaybolun

“Diyelim ki savunulamayacak bir şey yaptınız. Bir münasebetsizlik. Bir densizlik. Bir lüzumsuzluk. Bir sersemlik. *

#2
Foto - Ahmet Hakan’dan o isimlere olay çağrı! Ya susun, ya da büyük bir mahcubiyet duygusuyla birkaç ay ortadan kaybolun

Bu tür durumlarda yandaşlarınızı da karşıtlarınıza da ikna edecek muhteşem bir argüman bulmanız neredeyse mümkün değildir. Dolayısıyla “Dur, ben bir açıklama yapayım da kendimi savunayım” diye bir gayret içine girmeyin. * Çünkü saçma ve iknadan uzak argümanlarla yapılan savunma, tartışmaları asla dindirmez. Ne dindirmesi! Tam tersine konunun daha da hararetle tartışılmasına ve gündemde kalmasına yol açar. *

#3
Foto - Ahmet Hakan’dan o isimlere olay çağrı! Ya susun, ya da büyük bir mahcubiyet duygusuyla birkaç ay ortadan kaybolun

Yani demem o ki yaptığınız münasebetsizliğe bir kılıf bulmaya çabalamak yerine şunu yapın: Susun. *

#4
Foto - Ahmet Hakan’dan o isimlere olay çağrı! Ya susun, ya da büyük bir mahcubiyet duygusuyla birkaç ay ortadan kaybolun

Sadece susmak da yetmez. Büyük bir mahcubiyet duygusuyla birkaç ay ortadan kaybolmak da çok iyi olur. Tabii bunun için her şeyden önce mahcup olabilme yetisinin kaybedilmemiş olması gerekir.”

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