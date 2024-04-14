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Ahmet Hakan, "Erdoğan’a nereden vurulmaz" listesi yaptı! O konuda taktiği falan olmaz, bam bam bam yapar! Bunu yapmak aymazlığın nirvanası, saçmalığın daniskasıdır

2024-04-14 15:28:00
Ahmet Hakan, “Erdoğan’a nereden vurulmaz” listesi yaptı! O konuda taktiği falan olmaz, bam bam bam yapar! Bunu yapmak aymazlığın nirvanası, saçmalığın daniskasıdır

Ahmet Hakan, son zamanlarda “İsrail'le ticaret” ve “İsrail'e jet yakıtı satılıyor” gibi iftiralarla Başkan Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan zihniyeti eleştirdi. Erdoğan’ı Gazze üzerinden sıkıştırmaya ve eleştirmeye kalkışmanın aymazlığın nirvanası, saçmalığın daniskası olduğunu belirten Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ahmet Hakan, "Erdoğan’a nereden vurulmaz" listesi yaptı! O konuda taktiği falan olmaz, bam bam bam yapar! Bunu yapmak aymazlığın nirvanası, saçmalığın daniskasıdır

“ “Erdoğan’a nereden vurulmaz” diye bir liste yapmaya kalksak... En başa “Filistin duyarlılığı üzerinden vurulmaz” yazarız. *

#2
Foto - Ahmet Hakan, "Erdoğan’a nereden vurulmaz" listesi yaptı! O konuda taktiği falan olmaz, bam bam bam yapar! Bunu yapmak aymazlığın nirvanası, saçmalığın daniskasıdır

Daha önce de yazdım: Gazze ve Erdoğan, etle tırnak gibidir. *

#3
Foto - Ahmet Hakan, "Erdoğan’a nereden vurulmaz" listesi yaptı! O konuda taktiği falan olmaz, bam bam bam yapar! Bunu yapmak aymazlığın nirvanası, saçmalığın daniskasıdır

- Filistin’den herkes bıkar, Erdoğan bıkmaz. - “İsrail’le iyi geçinmek şarttır” tabusunu Erdoğan yıkmıştır. - Aktif Filistin savunucusudur Erdoğan. - Gazze’nin Birleşmiş Milletler’deki yegâne savunucusudur. - “Aman Hamas’tan uzak duralım” türü liderlerden değildir. - İsrail’in gaddarlıkları karşısında lafını hiç sakınmaz. - Taktiği falan olmaz, bam bam bam yapar. *

#4
Foto - Ahmet Hakan, "Erdoğan’a nereden vurulmaz" listesi yaptı! O konuda taktiği falan olmaz, bam bam bam yapar! Bunu yapmak aymazlığın nirvanası, saçmalığın daniskasıdır

Böyle bir ismi Gazze üzerinden sıkıştırmaya, eleştirmeye, vurmaya kalkışmak... Aymazlığın nirvanasıdır, saçmalığın daniskasıdır. *

#5
Foto - Ahmet Hakan, "Erdoğan’a nereden vurulmaz" listesi yaptı! O konuda taktiği falan olmaz, bam bam bam yapar! Bunu yapmak aymazlığın nirvanası, saçmalığın daniskasıdır

Bunu yapanlar kimden akıl alıyorlarsa... Bir akılsızdan akıl aldıklarını bilsinler.”

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