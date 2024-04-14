2024-04-14 15:28:00 Ahmet Hakan, “Erdoğan’a nereden vurulmaz” listesi yaptı! O konuda taktiği falan olmaz, bam bam bam yapar! Bunu yapmak aymazlığın nirvanası, saçmalığın daniskasıdır
Ahmet Hakan, son zamanlarda “İsrail'le ticaret” ve “İsrail'e jet yakıtı satılıyor” gibi iftiralarla Başkan Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan zihniyeti eleştirdi. Erdoğan’ı Gazze üzerinden sıkıştırmaya ve eleştirmeye kalkışmanın aymazlığın nirvanası, saçmalığın daniskası olduğunu belirten Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: