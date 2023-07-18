  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doğalgazı en ucuz kullanan ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

TB2 SİHA'lara karşı Ruslar kendi İHA'sını üretti! 'Neredeyse yenilmez olacak' diyerek duyurdular

Boğazlardan 'Hayatta geçemez' deniliyordu, Samsun’da tespit edildi! İmkansız keşif

Ahır küle döndü hayvanlar yanarak telef oldu

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor!

Cristiano Ronaldo’nun Türkiye ile ilgili o sözleri büyük tepki çekti! Haddini bil koçum

Türk ve İslam düşmanı isim Türkiye'ye transfer oldu! Orkun Kökçü detayı bomba, arayıp vazgeçirmiş

Kızılırmak Nehri'nde inceleme başlatıldı

O ilimizde 24 bin lira maaşla şoför bulunamıyor! Otobüsler çalışamaz hale geldi

ASELSAN Türkiye'ye ilan etti! 2 yeni silah geliyor... Yunanistan'ın uykuları işte şimdi kaçacak
Yaşam
5
Ahır küle döndü hayvanlar yanarak telef oldu

2023-07-18 17:19:14
Ahır küle döndü hayvanlar yanarak telef oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın sebebiyle küle dönen ahırdaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

#1
Foto - Ahır küle döndü hayvanlar yanarak telef oldu

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Yeni Yörük Mahallesi'nde Sezai Mete'ye ait samanlıkta meydana geldi.

#2
Foto - Ahır küle döndü hayvanlar yanarak telef oldu

Edinilen bilgiye göre, samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ahıra da sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Ahır küle döndü hayvanlar yanarak telef oldu

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası alevler 1 saat içerisinde söndürüldü.

#4
Foto - Ahır küle döndü hayvanlar yanarak telef oldu

Yangın sonucu samanlıkta ve ahırda hasar meydana gelirken, 10 büyükbaş hayvandan 2'si yanarak telef oldu. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Petrol devinden dünyaya Türkiye duyurusu: Ankara ile anlaştık
Ekonomi

Petrol devinden dünyaya Türkiye duyurusu: Ankara ile anlaştık

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Türkiye ile savunma alanında işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Hakan Fidan’dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce duyuruldu
Gündem

Hakan Fidan’dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce duyuruldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Galatasaray'ın hamlesi ortalığı karıştırdı: Tarihi çalım geldi...
Spor

Galatasaray'ın hamlesi ortalığı karıştırdı: Tarihi çalım geldi...

2023-2024 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da kampa girerek sürdüren Galatasaray, transferde ise ince eleyip sık dokuyor. Müthiş bir hamleye..
Rumları tedirgin eden Türk bayraklı gemi! Türkiye'ye ait olmadığı ortaya çıktı... Bakın kiminmiş
Gündem

Rumları tedirgin eden Türk bayraklı gemi! Türkiye'ye ait olmadığı ortaya çıktı... Bakın kiminmiş

Rum tarafında dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Limasol Limanı'nda görülen Türk bayraklı gemi ülkede tedirginliğe neden oldu...
Ali Koç tüm tuşlara basıyor! Fenerbahçe’ye yeni dünya yıldızı
Spor

Ali Koç tüm tuşlara basıyor! Fenerbahçe’ye yeni dünya yıldızı

Fenerbahçe'nin, Juventus'un yollarını ayırmak istediği Paul Pogba için devreye girdiği iddia edildi.
Fetö iti Cevheri Güven’in haber kaynağı deşifre oldu
Gündem

Fetö iti Cevheri Güven’in haber kaynağı deşifre oldu

FETÖ'nün Şırnak'taki emniyet sorumlusu Valilikteki Süleymancı polisler üzerinden belge ele geçirdi. Belge Almanya'daki Cevheri Güven'e ileti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23