Ağrı'daki kaza sonrası trafik ekipleri harekete geçti

“Denetimleri artırdık” Otobüs denetimlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Ali Derman, “Son zamanlarda yaşanan otobüs kazalarıyla birlikte denetimlerimizi artırdık. Şehirlerarası otobüs terminali ve yol güzergahında sürücülerin çalışma saatlerine uyup uymadıkları, yeni otobüslerde emniyet kemeri takılıp takılmadığını ekip arkadaşlarımızla birlikte sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Bindiğimiz otobüslerde sürücülerle birlikte yolcuları da denetliyoruz. Yolculara da emniyet kemerini takmalarını, şoföre ilgili de denetim yapmalarını, gördükleri eksiklik ve yanlışlıkla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını ve bizlere bildirmelerini rica ediyoruz. Kazaların olmaması için biz elimizden geldiğince denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Denetimlerimizi sıklaştırdığımız sürece kazaların azaldığını, denetimlerin arttığı yerde de daha az hata olduğunu gözlemliyoruz” dedi.