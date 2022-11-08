  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Ağrı'daki kaza sonrası trafik ekipleri harekete geçti

2022-11-08 14:13:26
Ağrı'daki kaza sonrası trafik ekipleri harekete geçti

Son zamanlarda meydana gelen iki otobüs kazasının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde denetimlerini artırdı. Ekipler, terminalden çıkan bütün otobüsleri denetledi, minik yolcuları da “trafik dedektifi” yaparak, düdük hediye etti.

#1
Foto - Ağrı'daki kaza sonrası trafik ekipleri harekete geçti

Son günlerde art arda meydana gelen otobüs kazalarının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde denetim yaptı. Sürücülerin otobüs sürüş zamanlarına bakan ekipler, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Emniyet kemeri takmayan yolcular ise uyarıldı. Ekipler ayrıca gişe yolcu listesi ile otobüs içindeki yolcu listelerini de karşılaştırdı.

#2
Foto - Ağrı'daki kaza sonrası trafik ekipleri harekete geçti

“Denetimleri artırdık” Otobüs denetimlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Ali Derman, “Son zamanlarda yaşanan otobüs kazalarıyla birlikte denetimlerimizi artırdık. Şehirlerarası otobüs terminali ve yol güzergahında sürücülerin çalışma saatlerine uyup uymadıkları, yeni otobüslerde emniyet kemeri takılıp takılmadığını ekip arkadaşlarımızla birlikte sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Bindiğimiz otobüslerde sürücülerle birlikte yolcuları da denetliyoruz. Yolculara da emniyet kemerini takmalarını, şoföre ilgili de denetim yapmalarını, gördükleri eksiklik ve yanlışlıkla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını ve bizlere bildirmelerini rica ediyoruz. Kazaların olmaması için biz elimizden geldiğince denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Denetimlerimizi sıklaştırdığımız sürece kazaların azaldığını, denetimlerin arttığı yerde de daha az hata olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

#3
Foto - Ağrı'daki kaza sonrası trafik ekipleri harekete geçti

Minik dedektifler iş başında Yapılan denetimler sırasında otobüste anne ve babalarıyla yolculuk yapan minikler de trafik ekipleri tarafından “trafik dedektifi” olarak görevlendirildi. Miniklere düdük veren polisler, ayrıca yolculuk sırasında emniyet kemerini çıkartan olursa düdüğü çalmalarını istedi.

#4
Foto - Ağrı'daki kaza sonrası trafik ekipleri harekete geçti

#5
Foto - Ağrı'daki kaza sonrası trafik ekipleri harekete geçti

#6
Foto - Ağrı'daki kaza sonrası trafik ekipleri harekete geçti

İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Sobaları, kombileri hazırlayın
Gündem

İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Sobaları, kombileri hazırlayın

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için gündeme gelen kar yağışı iddialarına yanıt verdi.
Muhalefete ateş püsküren Can Ataklı ağzını fena bozdu: Bunu yaparsanız...
Medya

Muhalefete ateş püsküren Can Ataklı ağzını fena bozdu: Bunu yaparsanız...

Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin yaptığı çıkışa ilişkin değerlendirmede bulunurken ağzını bozdu...
iPhone 14 ve modellerini bekleyenlere kötü haber
Teknoloji

iPhone 14 ve modellerini bekleyenlere kötü haber

Apple’in Çin’deki fabrikasında yaşanan ‘kapasite’ sorunu nedeniyle iPhone 14 ve iPhone Pro Max gibi amiral gemisi ürünlerde teslimat sorunla..
Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit'te doğalgaz arayacak! Dedeağaç Limanını satmaktan vazgeçti
Dünya

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit'te doğalgaz arayacak! Dedeağaç Limanını satmaktan vazgeçti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, doğal gaz bulmaya yönelik sismik araştırmalara başlayacaklarını dile getirdi. Mora Yarımadası ve Girit Adası..
Dünya

"Türkiye'nin desteğiyle büyük bir zafer kazandık!"

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, "Kardeş Türkiye'nin verdiği destek sayesinde Azerbaycan ord..
Türkiye bazı Rus uçaklarına hava sahasını kapattı iddiası! Rusya Türkiye uçuşları son dakika
Gündem

Türkiye bazı Rus uçaklarına hava sahasını kapattı iddiası! Rusya Türkiye uçuşları son dakika

Türkiye'nin "çifte kayıtlı" statüdeki bazı Rus havayolu şirketlerine ait uçakların 1 Kasım'dan beri hava sahasını kullanmasına izin vermediğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23