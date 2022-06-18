  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Ağıla saldıran kurt koyunları telef etti!

2022-06-18 16:57:00
Ağıla saldıran kurt koyunları telef etti!

Tokat’ın Almus ilçesinde etrafı çitle çevrili ağıla giren kurt, 100’e yakın koyunu telef etti.

#1
Foto - Almus ilçesine bağlı Çambulak köyünde yaşayan Tuncay Salman’a ait ağıla kurt sürüsü saldırdı.

Almus ilçesine bağlı Çambulak köyünde yaşayan Tuncay Salman’a ait ağıla kurt sürüsü saldırdı.

#2
Foto - 26 koyun kurt saldırısı sonucu telef olurken, ağılda sağa sola kaçışan koyunlar birbirini ezdi. Bu nedenle telef olan koyun sayısı 100’e çıktı.

26 koyun kurt saldırısı sonucu telef olurken, ağılda sağa sola kaçışan koyunlar birbirini ezdi. Bu nedenle telef olan koyun sayısı 100’e çıktı.

#3
Foto - Telef olan koyunlar eşilen çukura gömüldü. Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kala büyük zarar gören çiftçi ise üzüntü yaşadı.

Telef olan koyunlar eşilen çukura gömüldü. Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kala büyük zarar gören çiftçi ise üzüntü yaşadı.

#4
Foto - Geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçiye destek olmak için Almus Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçiye destek olmak için Almus Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı.

TV 100 spikeri, canlı yayında
Gündem

TV 100 spikeri, canlı yayında "sı.tı" Yok böyle bir şey

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever canlı yayında, ünlü aktör Kevin Spacey’inin hakim karşısına çıktığı haberini verirken büyük bir gafa i..
Ne altın ne dolar! İslam Memiş 'Bunu alan kazanır' dedi ve bombayı patlattı
Gündem

Ne altın ne dolar! İslam Memiş 'Bunu alan kazanır' dedi ve bombayı patlattı

Altın ve dolar kurundaki yukarı yönlü seyir devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kaos ortamında en garanti yatırım aracının güm..
30 projeden 1'i bitti CHP'li İBB'nin büyük başarısı
Gündem

30 projeden 1'i bitti CHP'li İBB'nin büyük başarısı

İBB Meclisi'nde büyük rezillik ortaya döküldü. İstanbul tarihinin en başarısız belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin karnesini ortaya çık..
Arınç'la ilgili bomba iddia! Yok artık daha neler
Medya

Arınç'la ilgili bomba iddia! Yok artık daha neler

Melih Altınok, son çıkışıyla büyük tepki çeken Bülent Arınç'ın neden tekrar 15 Temmuz öncesi pozisyonuna döndüğünü masaya yatırdı. ..
Türkiye'ye bununla mı kafa tutacaksınız? Yunanistan'ın çakma Bayraktar'ı dalga konusu oldu
Teknoloji

Türkiye'ye bununla mı kafa tutacaksınız? Yunanistan'ın çakma Bayraktar'ı dalga konusu oldu

Türkiye'nin mutfağındaki lezzetleri çalarak kendi ürünüymüş gibi pazarlayan Yunanistan şimdi de Bayraktar TB2 SİHA'nın çakmasını yaptı. 60 Y..
Ukraynalı çiftçiler Rus askerlere böyle tuzak kurdu! Bir salgın başlattılar
Dünya

Ukraynalı çiftçiler Rus askerlere böyle tuzak kurdu! Bir salgın başlattılar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'da direnişin sembolü haline gelen çiftçiler, Rus askerlerini durdurmak ve yavaşlat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23