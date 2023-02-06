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Türkiye
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AFAD açıkladı! '13:24'teki deprem artçı değil yeni'

2023-02-06 16:57:14
AFAD açıkladı! '13:24'teki deprem artçı değil yeni'

Sabah saat Saat 04.17'deki 7,7'lik depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi.

#1
Foto - AFAD açıkladı! '13:24'teki deprem artçı değil yeni'

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan ikinci depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

#2
Foto - AFAD açıkladı! '13:24'teki deprem artçı değil yeni'

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

#3
Foto - AFAD açıkladı! '13:24'teki deprem artçı değil yeni'

Son verilere göre Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 2 bin 834 bina yıkıldı.

#4
Foto - AFAD açıkladı! '13:24'teki deprem artçı değil yeni'

Saat 16.30'da AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre 10 ilde 1121 kişi hayatını kaybetti.

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