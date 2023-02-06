2023-02-06 16:57:14 AFAD açıkladı! '13:24'teki deprem artçı değil yeni'
Sabah saat Saat 04.17'deki 7,7'lik depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi.
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Sabah saat Saat 04.17'deki 7,7'lik depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan ikinci depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.
Son verilere göre Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 2 bin 834 bina yıkıldı.
Saat 16.30'da AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre 10 ilde 1121 kişi hayatını kaybetti.
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