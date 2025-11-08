Haber Merkezi Giriş Tarihi: Adı sürekli skandallarla anılıyor! Emir Sarıgül yine ne haltlar yemiş neler
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında, İranlı iş insanı Hüseyin Azari tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı. Emir Sarıgül'ün, amcasının eşi Emine Sarıgül'ü de mağdur ettiği ortaya çıktı. Sarıgül ailesine ait Erzincan'daki 24 Ayar Madencilik şirketinin yüzde 50 sahibi olan Emine Sarıgül'ün kendi hisselerini Emir Sarıgül'ün yönlendirmesiyle devrettiği belirlendi. Büyük mağduriyet yaşayan Emine Sarıgül, türlü engellemelere rağmen emniyete giderek yaşananları tüm açıklığıyla anlattı.