2023-04-30 17:33:12 Adana'da nisan yağmuru! Araçlar su içinde kaldı
Adana’da Çukurova ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle araçlar su içinde kaldı.
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Adana’da Çukurova ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle araçlar su içinde kaldı.
Bir haftadır etkili olan yağmur ve dolu dün Yüreğir ve Sarıçam ilçesinde etkili olurken bu kez de Çukurova ilçesinde etkili oldu.
Yağmur nedeniyle yollar nehre dönünce araçlar su içinde kaldı.
Yağmur nedeniyle bazı semt pazarını da su bastı. Pazarcılar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Turgut Özal Bulvarı ve ara sokaklar da göle döndü.
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