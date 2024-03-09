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Adana kent merkezi havadan görüntülendi

2024-03-09 22:38:15
Adana kent merkezi havadan görüntülendi

Adana nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı merkez Çukurova ve Seyhan ilçesi, havadan fotoğraflandı.

#1
Foto - Adana kent merkezi havadan görüntülendi

Adana; Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam olmak üzere 4 ilçeye bölünür. Türkiye'deki altıncı büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen tarım, ticaret ve kültür merkezlerinden biridir.

#2
Foto - Adana kent merkezi havadan görüntülendi

Türkiye'deki maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşımaktadır.

#3
Foto - Adana kent merkezi havadan görüntülendi

Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 6,33 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir.

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