2024-03-09 22:38:15 Adana kent merkezi havadan görüntülendi
Adana nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı merkez Çukurova ve Seyhan ilçesi, havadan fotoğraflandı.
Eylem Tok ve firar eden katil oğlunun arkadaşları konuştu! Yaralının telefonunu “dalgınlıktan cebine” koymuş!
Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’dan şaşırtan yerel seçim kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Türkiye'nin füzesi ABD'ye rakip oldu! Yapılır yapılmaz 'Bize de satın' diyerek kapımızı çalmaya başladılar
Adana nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı merkez Çukurova ve Seyhan ilçesi, havadan fotoğraflandı.
Adana; Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam olmak üzere 4 ilçeye bölünür. Türkiye'deki altıncı büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen tarım, ticaret ve kültür merkezlerinden biridir.
Türkiye'deki maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşımaktadır.
Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 6,33 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23