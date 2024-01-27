2024-01-27 02:01:04 Acun Ilıcalı yıldız ismin peşinde
Acun Ilıcalı Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ü İngiliz ekibi Hull City'e transfer etmek istiyor.
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Acun Ilıcalı Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ü İngiliz ekibi Hull City'e transfer etmek istiyor.
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılacağı konululan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibi Hull City'e transfer oluyor.
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oluyor.
Bordo-mavililer, İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına vardı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Abdülkadir'in Karadeniz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
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