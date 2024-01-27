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Spor
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Acun Ilıcalı yıldız ismin peşinde

2024-01-27 02:01:04
Acun Ilıcalı yıldız ismin peşinde

Acun Ilıcalı Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ü İngiliz ekibi Hull City'e transfer etmek istiyor.

#1
Foto - Acun Ilıcalı yıldız ismin peşinde

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılacağı konululan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibi Hull City'e transfer oluyor.

#2
Foto - Acun Ilıcalı yıldız ismin peşinde

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Acun Ilıcalı yıldız ismin peşinde

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oluyor.

#4
Foto - Acun Ilıcalı yıldız ismin peşinde

Bordo-mavililer, İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına vardı. ​Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 asistlik performans sergiledi.

#5
Foto - Acun Ilıcalı yıldız ismin peşinde

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Abdülkadir'in Karadeniz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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