SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
'Acil tedbir aldık' deyip dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık
AA Giriş Tarihi:

'Acil tedbir aldık' deyip dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık

Dost ülke Somali'nin Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, Türkiye ile ilgili yapılan kritik anlaşmayı kamuoyuna duyurdu.

#1
Foto - 'Acil tedbir aldık' deyip dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini öngören anlaşma başta olmak üzere, deniz ticaretine ilişkin bir dizi önemli anlaşma ve sözleşmeyi onayladı. Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, 5 Şubat'ta gerçekleştirdiği olağan toplantısında, ülkede devam eden kuraklık durumu ile bunun su ve gıda üzerindeki etkilerine ilişkin sunulan raporları ele aldı.

#2
Foto - 'Acil tedbir aldık' deyip dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık

Hükümetin, mevcut durumun etkilerini azaltmaya yönelik acil tedbirler planladığı belirtildi. Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre'nin başkanlık ettiği toplantıda, doğal ve insan kaynaklı afetlere yönelik hazırlık, önleme ve müdahale süreçlerini tek çatı altında düzenleyen Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Fonu'na ilişkin Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi.

#3
Foto - 'Acil tedbir aldık' deyip dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık

Düzenlemenin, toplum ile devlet arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi. Bakanlar Kurulu ayrıca, ilgili kurumların kurumsal kapasitesini artırmayı ve kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedefleyen çeşitli anlaşma ve politikaları da onayladı.

#4
Foto - 'Acil tedbir aldık' deyip dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık

Onaylanan düzenlemeler arasında, Somali Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında denizcilik alanında işbirliğini kapsayan anlaşma, 2006 tarihli Deniz İşleri Sözleşmesi, 2007 tarihli Nairobi Gemi Enkazlarının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile 1969 tarihli Gemilerin Tonaj Ölçümüne İlişkin Uluslararası Sözleşme yer aldı.

#5
Foto - 'Acil tedbir aldık' deyip dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık

Somali ile Türkiye arasında onaylanan denizcilik anlaşmasının; deniz ticaretinin geliştirilmesi, gemi trafiğinin iyileştirilmesi, liman hizmetlerinin modernizasyonu, gemi adamlarının yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınması, teknik işbirliği ve tecrübe paylaşımı ile liman hizmetlerinde eşitliğin sağlanması ve ticari faaliyetlerin kolaylaştırılmasını kapsadığı bildirildi. Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin, 2011'den bu yana ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı ve kalkınma alanları başta olmak üzere çok boyutlu olarak geliştiği kaydedildi.

