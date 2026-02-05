'Acil tedbir aldık' deyip dünyaya duyurdular: Türkiye ile anlaştık

Somali ile Türkiye arasında onaylanan denizcilik anlaşmasının; deniz ticaretinin geliştirilmesi, gemi trafiğinin iyileştirilmesi, liman hizmetlerinin modernizasyonu, gemi adamlarının yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınması, teknik işbirliği ve tecrübe paylaşımı ile liman hizmetlerinde eşitliğin sağlanması ve ticari faaliyetlerin kolaylaştırılmasını kapsadığı bildirildi. Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin, 2011'den bu yana ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı ve kalkınma alanları başta olmak üzere çok boyutlu olarak geliştiği kaydedildi.