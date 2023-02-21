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Aç kalınca ortaya çıktı! Güvenlik kamerasına yansıdı

2023-02-21 16:49:41
Aç kalınca ortaya çıktı! Güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'de aç kalan kurdun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri olay oldu.

#1
Foto - Aç kalınca ortaya çıktı! Güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, aç kalan kurdun ilçe merkezinde yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

#2
Foto - Aç kalınca ortaya çıktı! Güvenlik kamerasına yansıdı

lçe merkezine inen aç kurt, Yavuz Selim Mahallesi Mithat Bayraktar Sokak üzerinde bir süre yiyecek aradı.

#3
Foto - Aç kalınca ortaya çıktı! Güvenlik kamerasına yansıdı

Telaşlı bir şekilde çöpün kenarında dolaşan kurt, daha sonra uzaklaştı.

#4
Foto - Aç kalınca ortaya çıktı! Güvenlik kamerasına yansıdı

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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