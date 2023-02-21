2023-02-21 16:49:41 Aç kalınca ortaya çıktı! Güvenlik kamerasına yansıdı
Kayseri'de aç kalan kurdun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri olay oldu.
Kayseri'de aç kalan kurdun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri olay oldu.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, aç kalan kurdun ilçe merkezinde yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
lçe merkezine inen aç kurt, Yavuz Selim Mahallesi Mithat Bayraktar Sokak üzerinde bir süre yiyecek aradı.
Telaşlı bir şekilde çöpün kenarında dolaşan kurt, daha sonra uzaklaştı.
O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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