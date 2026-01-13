  • İSTANBUL
Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
IHA Giriş Tarihi:

Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

Bolu’da karla kaplı At Yaylası'nda yiyecek bulamayan yılkı atları kent merkezine indi. Aç kalan yılkı atlarına belediye ekipleri tarafından çuvallarla yem verilerek karınları doyuruldu.

Foto - Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

Kentin yüksek kesimlerindeki At Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Foto - Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

Yaylada dolaşan yılkı atları, yiyecek bulmakta zorlanınca kent merkezine kadar indi.

Foto - Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

Kürkçüler Mahallesi’nde dolaşan yılkı atlarına Bolu Belediyesi ekipleri tarafından çuvallarla yem verildi.

Foto - Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

Doğaya bırakılan yemleri yiyen atlar, daha sonra yaylaya doğru giderken o anlar dronla görüntülendi.

