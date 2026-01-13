Trump ülkeyi derhal terk edin demişti: İran'da işler kontrolden çıktı!

"İRAN'I DERHAL TERK EDİN" Protestolar devam ederken çeşitli ülkelerden, vatandaşlarına İran'ı terk edin çağrısı gelmeye başladı. Önce ABD, sanal Tahran elçiliği aracılığıyla vatandaşlarına ülkeden ayrılın çağrısı yaptı bulundu. ABD'nin ardından ardından İsveç ve Avustralya da bu çağrıyı kendi vatandaşları için yineledi. Çin ise bu çağrıyı yapmazken "Çin vatandaşlarının güvenliği için gerekli önlemleri alacağız." açıklaması yapıldı./ kaynak: ensonhaber