Trump ülkeyi derhal terk edin demişti: İran'da işler kontrolden çıktı!
İran'da 17 gündür devam eden protestolarda ölen sayısı 2 bine yükselirken, yetkililer protestocuları terörist olarak tanımladı.
İran'da rejim karşıtı gösterilerin 17. gününe girildi... Tahran yönetiminin protestolara müdahalesiyle ölenlerin sayısında tam netlik sağlanamadı.
CAN KAYBI 2 BİNE DAYANDI Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, protestocu ve güvenlik görevlileri dahil yaklaşık 2 bin kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
PROTESTOCULARI 'TERÖRİST' OLARAK TANIMLADI Yetkili yaptığı açıklamada, ölümlerle ilgili protestocuları suçlayarak 'terörist' ifadelerini kullandı.
İNTERNET 100 SAATİ AŞKIN SÜREDİR KESİK Ülkede protestolar dün gece de devam ederken muhalif aktivistler, yüzlerce protestocunun öldüğünü iddia ederken devlet yayın kuruluşları ise 100'ü aşkın güvenlik personelinin öldüğünü savundu.
HAMANEY'DEN REJİM YANLISI GÖSTERİYE TEBRİK Başkent Tahran'da rejim destekçileriyse İnkılab Meydanı'nda boy gösterdi. İran bayrakları sallayarak rejime destek gösterilerine binlerce kişi katıldı. Göstericilerin son dönemde yaşanan şiddeti kınadığı belirtildi. İran dini lideri Ali Hamaney, rejim destekçilerinin gösterilerine katılanları tebrik ederek protestoları, ABD'ye uyarı olarak nitelendirdi.
"İRAN'I DERHAL TERK EDİN" Protestolar devam ederken çeşitli ülkelerden, vatandaşlarına İran'ı terk edin çağrısı gelmeye başladı. Önce ABD, sanal Tahran elçiliği aracılığıyla vatandaşlarına ülkeden ayrılın çağrısı yaptı bulundu. ABD'nin ardından ardından İsveç ve Avustralya da bu çağrıyı kendi vatandaşları için yineledi. Çin ise bu çağrıyı yapmazken "Çin vatandaşlarının güvenliği için gerekli önlemleri alacağız." açıklaması yapıldı./ kaynak: ensonhaber
