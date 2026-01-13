  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazze’de kışın en ağır bilançosu! Bombaların yerini soğuk ve ölümcül virüsler aldı Su kesintileri çare olmadı! Baraj alarm veriyor Trump ülkeyi derhal terk edin demişti: İran'da işler kontrolden çıktı! Anadolu lezzeti: Ankara simidinin koyu rengi, İzmir gevreğinin hafifliği, İstanbul simidinin klasik tadı! Simidin yolculuğu Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak! Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu Her yerde aranıyordu… Cesedi ormanda bulundu! ‘Öldürüp gömdüm’
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak!

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otolarda hayata geçirdiği 'Güvenli ödeme sistemi'ni şimdi de konut ve arsa satışında zorunlu hale getirmeyi planladığı öğrenildi.

#1
Foto - Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi’ni 1 Mayıs 2026’dan itibaren taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Düzenleme ile dolandırıcılık, hırsızlık ve kayıt dışı işlemlerin önlenmesi amaçlanıyor.

#2
Foto - Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak!

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre taşınmaz satışlarında ödeme çoğu zaman taraflar arasında doğrudan gerçekleştiriliyor. Bu durum kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı açısından dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına yol açabiliyor. Söz konusu uygulama, tarafların yüksek miktarlarda nakit taşımasına neden oluyor ve hırsızlık gibi riskleri de ortaya çıkarabiliyor.

#3
Foto - Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak!

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bu amaçla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik çalışması yapıldı.

#4
Foto - Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak!

Değişiklikle 1 Mayıs 2026'dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılması halinde, bedelin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek.

#5
Foto - Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak!

Söz konusu yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’
Gündem

İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’

Avukat Feyza Altun’un çağrısıyla İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde toplanan bir grup İranlı muhalif, ülkelerindeki rejime karşı basın a..
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!
Gündem

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim g..
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Foncu medyanın amiral gemisi Halk Tv’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta milletin değerlerine saldıran, mazlumun yanında du..
ABD kapıları kapattı: 100 bin vize tek kalemde iptal edildi!
Gündem

ABD kapıları kapattı: 100 bin vize tek kalemde iptal edildi!

ABD Dışişleri Bakanlığı, vize politikalarında son yılların en sert temizlik operasyonuna imza attı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 2024 yılı..
Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı
Gündem

Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23