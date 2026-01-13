Otomobil devinden yeni kampanya: Faizsiz taksitle satışlar başladı!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen çoğu kişi; Renault, Kia, Skoda ve Chery dahil olmak üzere çeşitli markaları inceliyor. Sundukları araçları kıyaslıyor ve fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı tercih etmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra, Kia otomotiv şirketi 2026 Ocak ayında duyurduğu kampanyayla pek çok kişinin radarında yer aldı. Kampanya kapsamında Stonic SUV araçta faizsiz taksit imkanı olduğu duyuruldu. Ancak araç fiyatının bir kısmını karşılıyor.