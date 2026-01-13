  • İSTANBUL
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Otomobil devinden yeni kampanya: Faizsiz taksitle satışlar başladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Otomobil devinden yeni kampanya: Faizsiz taksitle satışlar başladı!

Kia, son zamanlarda Türkiye'de en çok aranan araçlardan biri. Kia'nın güncel kampanyaları incelendiğinde ise, Stonic SUV araçta faizsiz taksit imkanı olduğu görüldü.

1
#1
Foto - Otomobil devinden yeni kampanya: Faizsiz taksitle satışlar başladı!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen çoğu kişi; Renault, Kia, Skoda ve Chery dahil olmak üzere çeşitli markaları inceliyor. Sundukları araçları kıyaslıyor ve fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı tercih etmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra, Kia otomotiv şirketi 2026 Ocak ayında duyurduğu kampanyayla pek çok kişinin radarında yer aldı. Kampanya kapsamında Stonic SUV araçta faizsiz taksit imkanı olduğu duyuruldu. Ancak araç fiyatının bir kısmını karşılıyor.

#2
Foto - Otomobil devinden yeni kampanya: Faizsiz taksitle satışlar başladı!

KIA'DAN FAİZSİZ TAKSİTLE SUV ARAÇ Kia otomotiv şirketi, 2026 Ocak ayında Stonic SUV araçta indirim olduğunu duyurdu. Buna göre, Cool ve Elegance donanım Stonic SUV araçta, 70.000 TL takas desteği veya 200.000 TL 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. Kampanyanın 31 Ocak 2026 tarihinde son bulacağı ve belirtilen sıfır araçlarda geçerli olduğu aktarıldı. Ayrıca Yeni Stonic modellerinin kampanyaya dahil olmadığı açıklandı.

#3
Foto - Otomobil devinden yeni kampanya: Faizsiz taksitle satışlar başladı!

Kampanyanın bireysel ve tüzel kampanyalardaki kullandırımlarının; Akbank, Garanti, Koç Finans ve TEB ile yürütüleceği aktarıldı. Kredi oranının belirlenmesinde aracın nihai fatura değerinin dikkate alınacağı, kredi kullanımının finans kuruluşunun onayına bağlı olduğu belirtildi.

#4
Foto - Otomobil devinden yeni kampanya: Faizsiz taksitle satışlar başladı!

Finans kuruluşunun; kredi koşullarında, kampanyada ve faiz oranlarında değişiklik yapma hakkı olduğu duyuruldu. Kampanyalı kredilerin Kia Kasko poliçesi yaptıran müşteriler için geçerli olduğu, kredi kampanyasının bireysel ve tüzel kredi kullandırımlarında geçerli olduğu açıklandı. Kredi kampanyası veya takas desteği kampanyasından sadece birinin kullanılabileceği aktarıldı.

#5
Foto - Otomobil devinden yeni kampanya: Faizsiz taksitle satışlar başladı!

KIA STONIC SUV ARAÇ FİYAT LİSTESİ Stonic SUV araçta faizsiz taksit imkanı bulunuyor ancak araç fiyatının bir kısmını karşılıyor. Peki, güncel fiyat listesi ne durumda? Aşağıda 13 Ocak 2026 tarihli fiyat listesi bulunuyor.

#6
Foto - Otomobil devinden yeni kampanya: Faizsiz taksitle satışlar başladı!

Modeli: 1.0L 100 PS DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.740.000 TL. Modeli: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.800.000 TL./ kaynak: akşam

