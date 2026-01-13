  • İSTANBUL
Türkiye'ye beklenmedik talep: F-16'ları gönderin

NATO, Türkiye'den acil olarak F-16 savaş uçaklarını talep etti. Takvimin öne çekildiği öğrenilirken Ankara'nın kararı bekleniyor.

Bloomberg’e göre, NATO, Baltık hava polisliği görevi kapsamında Türkiye’den F-16 savaş uçaklarını 2026 yılında planlanandan aylar önce görevlendirmesini talep etti.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre bu adım, ittifakın Rusya kaynaklı hava sahası ihlallerine karşı savunma önlemlerini artırdığı bir dönemde gündeme geldi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre NATO’nun önerisi, Türk F-16’larının Ağustos–Aralık 2026 döneminde Estonya’da dört ay süreyle konuşlandırılmasını içeriyor. Türkiye’nin ise hâlihazırda Aralık 2026–Mart 2027 tarihleri arasında Romanya’da hava polisliği görevi üstlenmesi planlanıyordu.

Kaynaklar, Ankara’nın NATO’nun bu erken konuşlanma talebine nasıl yanıt vereceğine henüz karar vermediğini belirtti. Türk savaş uçakları Baltık hava polisliği misyonu kapsamında en son 2025’in başlarında görev yapmıştı. kaynaklar, konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Türkiye savunma bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmazken, NATO da Bloomberg’in yönelttiği sorulara henüz yanıt vermedi. gelişme, Türkiye’nin temmuz ayında yapılacak NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bir döneme denk geliyor.

Aralık ayında bir Türk F-16’sı Karadeniz üzerinde Türk hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracını düşürmüştü. birkaç gün sonra ise Türkiye’nin kuzeybatısında Rus yapımı olduğu değerlendirilen bir drone enkazı bulunmuştu. Ankara, Karadeniz’de Rusya bağlantılı gemilere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere bölgede artan güvenlik risklerine dikkat çekiyor.

GDHHABER

