Türkiye'ye beklenmedik talep: F-16'ları gönderin

Aralık ayında bir Türk F-16’sı Karadeniz üzerinde Türk hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracını düşürmüştü. birkaç gün sonra ise Türkiye’nin kuzeybatısında Rus yapımı olduğu değerlendirilen bir drone enkazı bulunmuştu. Ankara, Karadeniz’de Rusya bağlantılı gemilere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere bölgede artan güvenlik risklerine dikkat çekiyor.