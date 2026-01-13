  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazze’de kışın en ağır bilançosu! Bombaların yerini soğuk ve ölümcül virüsler aldı Su kesintileri çare olmadı! Baraj alarm veriyor Trump ülkeyi derhal terk edin demişti: İran'da işler kontrolden çıktı! Anadolu lezzeti: Ankara simidinin koyu rengi, İzmir gevreğinin hafifliği, İstanbul simidinin klasik tadı! Simidin yolculuğu Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak! Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu Her yerde aranıyordu… Cesedi ormanda bulundu! ‘Öldürüp gömdüm’
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Su kesintileri çare olmadı! Baraj alarm veriyor
IHA Giriş Tarihi:

Su kesintileri çare olmadı! Baraj alarm veriyor

İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı’nda, son günlerde etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 1 olarak ölçüldü.

#1
Foto - Su kesintileri çare olmadı! Baraj alarm veriyor

İzmir'de yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle barajlar kuruma noktasına geldi. Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması amacıyla 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde 5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam etti.

#2
Foto - Su kesintileri çare olmadı! Baraj alarm veriyor

Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerine sınırlı da olsa katkı sağladı. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 1 olarak açıklandı.

#3
Foto - Su kesintileri çare olmadı! Baraj alarm veriyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi 30 Aralık’ta yüzde 0,13’e kadar geriledi. Son günlerde etkili olan yağışların ardından barajdaki su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 1’e yükseldi. Tahtalı Barajı’nda geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 12,39 olarak kaydedilmişti.

#4
Foto - Su kesintileri çare olmadı! Baraj alarm veriyor

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise Güzelhisar Barajı’nda yüzde 41,75, Ürkmez Barajı’nda yüzde 7,33, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yüzde 4,81 olarak ölçüldü. Balçova ve Gördes barajlarında ise yağışlara rağmen su seviyesinde değişiklik olmadığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’
Gündem

İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’

Avukat Feyza Altun’un çağrısıyla İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde toplanan bir grup İranlı muhalif, ülkelerindeki rejime karşı basın a..
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!
Gündem

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim g..
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Foncu medyanın amiral gemisi Halk Tv’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta milletin değerlerine saldıran, mazlumun yanında du..
ABD kapıları kapattı: 100 bin vize tek kalemde iptal edildi!
Gündem

ABD kapıları kapattı: 100 bin vize tek kalemde iptal edildi!

ABD Dışişleri Bakanlığı, vize politikalarında son yılların en sert temizlik operasyonuna imza attı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 2024 yılı..
Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı
Gündem

Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23