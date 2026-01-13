  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Vali Gül merak edilenleri cevapladı! İstanbul'da su sorunu var mı? Sokak köpekleri meselesinde son durum
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Vali Gül merak edilenleri cevapladı! İstanbul'da su sorunu var mı? Sokak köpekleri meselesinde son durum

İstanbul Valisi Davut Gül, valilik tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programında aralarında Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın da olduğu medya yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

#1
Foto - Vali Gül merak edilenleri cevapladı! İstanbul'da su sorunu var mı? Sokak köpekleri meselesinde son durum

Programda 2023, 2024 ve 2025 yıllarında İstanbul'da meydana gelen asayiş olaylarındaki başarı oranlarını paylaştı. Vali Gül, daha sonra kendisine gazeteciler tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi.

#2
Foto - Vali Gül merak edilenleri cevapladı! İstanbul'da su sorunu var mı? Sokak köpekleri meselesinde son durum

İstanbul'da su krizinin olmadığını ama suyun israf edilmeden kullanılması gerektiğini söyleyen Vali Gül, "İstanbul'da şu an itibariyle bir su krizi yok. Ama bu İstanbul'a yağmur yağdı ya da İstanbul'da akarsular çok olduğu için değil, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun belediye başkanlığı döneminde Melen‘den suyun getirildi. İstanbul'a biliyorsunuz 150 kilometre 200 kilometre'de sular geliyor. Dolayısıyla da normal şartlarda vanaları kapatsak İstanbul'da muhtemelen bir ay sonra suyumuz kalmayacak o açıdan biz suyu verimli kullanmak durumundayız. İkincisi İstanbul'da bir krizi yok, İstanbul'da hemşehrilerimizin ihtiyacını bir şekilde karşılıyor" dedi.

#3
Foto - Vali Gül merak edilenleri cevapladı! İstanbul'da su sorunu var mı? Sokak köpekleri meselesinde son durum

Bir gazetecinin sokak hayvanlarıyla ilgili gelinen süreçle ilgili sorusunu yanıtlayan Gül, göreve geldikleri günden itibaren sahipsiz hayvanlarla ilgili vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları gördüklerini söyledi.

#4
Foto - Vali Gül merak edilenleri cevapladı! İstanbul'da su sorunu var mı? Sokak köpekleri meselesinde son durum

İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı düzenleme ve planlamalara değinen Gül, "Biz bu köpekleri, sahipsiz hayvanları nereye, nerede barındıralım, yer yok' dediler. Haklı olarak bakıyorum. Orman alanları içerisinde talep edilen bütün belediyelere yer tahsis ediliyor. Hiçbir belediyemiz, 'biz sahipsiz hayvanlarını toplayacağız ama götüreceğimiz yer yok, barındıracağımız yer yok' diyemeyecek. Yasal düzenleme yapıldı. Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Vali Gül merak edilenleri cevapladı! İstanbul'da su sorunu var mı? Sokak köpekleri meselesinde son durum

Kaçak göçle mücadelede kararlılık gösterildiğini söyleyen Vali Gül, "Önemli olan yabancı olması değil kayıtlı olmasıdır. Bizim yaptığımız göçmenlerle beraber ya da yabancıyla mücadele değil kaçak göçle mücadele. Ne demek bu, kaçak göçle mücadele. Adamın nerden geldiğini bilmiyoruz, nasıl geldiğini bilmiyoruz. Ya da 3 ay vizeyle gelip 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kalmasını istemiyoruz. Kayıtlı girdiyse kayıtlı yaşıyorsa kayıtlı şekilde şehre katkı sunuyorsa bununla ilgili hiçbir problem yok. Mobil göç noktaları 2.5 senedir bu işlemleri yapıyor. Mobil göç noktalarının esası şu, biz göçmeni suçlu olarak görmüyoruz. Vize ihlali demek polislik bir konu değil. Mobil göç noktaları göçle entegre şekilde eksikleri tamamlayarak, varsa kaçak olanları tespit ederek sınır dışı işlemi yapıyor" şeklinde yanıtladı.

#6
Foto - Vali Gül merak edilenleri cevapladı! İstanbul'da su sorunu var mı? Sokak köpekleri meselesinde son durum

Gül, kent trafiği içerisinde sayıları artan motosikletlerle ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yöneltilen soru üzerine "Motosikletlere mutlaka bir kural getirmek gerekiyor. Var olan kuralları da uygulamak gerekiyor. Kısmen yasal düzenlemelere ihtiyaç var kısmen de uygulama yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

