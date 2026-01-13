Vali Gül merak edilenleri cevapladı! İstanbul'da su sorunu var mı? Sokak köpekleri meselesinde son durum

Kaçak göçle mücadelede kararlılık gösterildiğini söyleyen Vali Gül, "Önemli olan yabancı olması değil kayıtlı olmasıdır. Bizim yaptığımız göçmenlerle beraber ya da yabancıyla mücadele değil kaçak göçle mücadele. Ne demek bu, kaçak göçle mücadele. Adamın nerden geldiğini bilmiyoruz, nasıl geldiğini bilmiyoruz. Ya da 3 ay vizeyle gelip 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kalmasını istemiyoruz. Kayıtlı girdiyse kayıtlı yaşıyorsa kayıtlı şekilde şehre katkı sunuyorsa bununla ilgili hiçbir problem yok. Mobil göç noktaları 2.5 senedir bu işlemleri yapıyor. Mobil göç noktalarının esası şu, biz göçmeni suçlu olarak görmüyoruz. Vize ihlali demek polislik bir konu değil. Mobil göç noktaları göçle entegre şekilde eksikleri tamamlayarak, varsa kaçak olanları tespit ederek sınır dışı işlemi yapıyor" şeklinde yanıtladı.