Cudi Dağı ile ilgili flaş karar alındı: Dağın altında büyük bir rezerv olabilir

SON DAKİKA
Gabar Dağı'ndaki büyük petrol rezervi sonrası şimdi gözler Cudi'ye çevrildi. Cudi Dağı'nda araştırılma yapılmasına karar verildi.

Şırnak ilinde bulunan Gabar Dağı’ndaki petrol keşfi ve sonrasında gerçekleşen üretim ile Türkiye’nin toplam petrol üretiminde ciddi artışlar sağlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Bölge’deki çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

TPAO, yine Şırnak sınırları içinde bulunan Cudi Dağı bölgesinde petrol rezerv keşif çalışmaları çerçevesinde sismik veri toplama hizmeti alacak.

Söz konusu çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre bir yıl sürecek. TPAO Genel Müdürlüğü tarafından açılan CUDİ-2B Sismik Veri Toplama Hizmet Alımı İhalesi, 12 Şubat 2026 tarihinde saat 14:30’da gerçekleştirilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. İş ortaklığı ve konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek. 

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

