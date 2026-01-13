Anadolu lezzeti: Ankara simidinin koyu rengi, İzmir gevreğinin hafifliği, İstanbul simidinin klasik tadı! Simidin yolculuğu
Anadolu'nun her dört bir yanında farklı yorumlarla yaşatılan köklü bir geleneği temsil eden sokak lezzetleri denildiğinde akla ilk gelen tatlardan biri olan simit, yaşatılan köklü bir geleneği temsil ediyor. Mis gibi kokan susamlı halkasıyla sabah kahvaltılarının, okul yolunun, iş molalarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan simit, her yörede kullanılan unundan pişirme tekniğine, boyutundan sunum şekline kadar kendine özgü özellikler taşıyor. Bu çeşitlilik, simidi yalnızca pratik bir sokak yiyeceği olmaktan çıkararak kültürel bir değer haline getiriyor.