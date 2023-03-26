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Dünya
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ABD'yi hortum vurdu! 26 kişi öldü

2023-03-26 11:48:32
ABD'yi hortum vurdu! 26 kişi öldü

ABD'nin Mississippi eyaletinde çıkan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

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Foto - ABD'yi hortum vurdu! 26 kişi öldü

ABD’nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletinde çıkan hortum ve şiddetli gök gürültülü fırtınaların bilançosu ağırlaşıyor. Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı (MEMA) tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

#2
Foto - ABD'yi hortum vurdu! 26 kişi öldü

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Eyalette büyük yıkıma yol açan hortum nedeniyle çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi. Elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı.

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Foto - ABD'yi hortum vurdu! 26 kişi öldü

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada bölgeye federal destek sağlanacağını belirterek, "Bu yıkıcı fırtınalardan etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerektiği sürece orada olacağız. İyileşmeniz ve ihtiyacınız olan desteği sağlamak için birlikte çalışacağız" dedi.

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