2023-04-01 07:55:02 ABD’de olağanüstü hal ilan edildi
Mississippi eyaleti ve çevresinde etkili olan hortum sebebiyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
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Mississippi eyaleti ve çevresinde etkili olan hortum sebebiyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
ABD'nin Mississippi eyaleti ve çevresinde büyük yıkıma yol açan, 26 kişinin hayatını kaybettiği hortum nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, yıkıcı etkisi büyük olan 10'dan fazla hortumun etkisiyle Mississippi ve çevresinde 26 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, bölge için federal acil durum ilan ettiğini açıkladı.
Rolling Fork kentinde meydana gelen ağır hasar görüntülendi
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