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Dünya
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ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

2023-04-01 07:55:02
ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

Mississippi eyaleti ve çevresinde etkili olan hortum sebebiyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

#1
Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Mississippi eyaleti ve çevresinde büyük yıkıma yol açan, 26 kişinin hayatını kaybettiği hortum nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

#2
Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

ABD Başkanı Joe Biden, yıkıcı etkisi büyük olan 10'dan fazla hortumun etkisiyle Mississippi ve çevresinde 26 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, bölge için federal acil durum ilan ettiğini açıkladı.

#3
Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

Rolling Fork kentinde meydana gelen ağır hasar görüntülendi

#4
Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

#5
Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

#6
Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

#7
Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

#8
Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

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Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

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Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

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Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

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Foto - ABD’de olağanüstü hal ilan edildi

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